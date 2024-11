Picapes: Strada reina na liderança, mas Ranger é destaque Ranger está subindo no ranking e se distanciou da S10 mas picape compacta Strada e Toro da Fiat são soberanas em seus segmentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h06 ) twitter

Fiat Strada Fiat/Divulgação

O mercado de pick-up segue de vento em polpa no mercado brasileiro como mostram os números da Fenabrave, Federação Nacional dos distribuidores de veículos, que reúne os dados de venda nas concessionárias em todo o país. Em outubro 47.421 unidades foram emplacadas e a movimentação de mercado mostra algumas tendências.

Atualmente 19% das vendas de veículos novos são utilitárias, um crescimento expressivo de 22% sobre o mesmo período de 2023 (compreende de janeiro a outubro).

Há dois cenários distintos: o segmento das picapes compactas que tem a Fiat Strada como líder com 14.641 unidades vendidas enquanto a Saveiro registrou 5.621. A Volkswagen está bem longe da Fiat neste segmento mas há um ano a Saveiro não vendia mais do que 1.000 unidades por mês. Só neste ano 116 mil Stradas foram vendidas enquanto 44 unidades foram vendidas da Saveiro.

No segmento de picapes intermediárias a Fiat segue protagonista: a Toro vendeu 5.438 unidades, o dobro da Montana que emplacou 2.837 unidades enquanto a Rampage teve 2.370 unidades. Mérito da Stellantis atuando em dobradinha enquanto para a GM a notícia poderia ser melhor pois a marca esperava mais aceitação de sua picape. A Renault Oroch vendeu 1.146 unidades e a Maverick da Ford que é a mais cara entre as rivais emplacou 387 unidades.

BYD/Divulgação

Entre as picapes grandes a Toyota segue sua liderança com a Hilux: 4.736 unidades foram vendidas em outubro. Mas a grande surpresa do segmento foi a Ranger que já está perto da primeira colocada com 3.817 unidades enquanto a Chevrolet S10 que sempre teve um confortável segundo lugar agora é a terceira com 2.660 unidades. A Volkswagen Amarok também vem crescendo após sua reestilização e vendeu 1.141 unidades em outubro. Já a Fiat Titano ficou com 795 unidades, o melhor resultado até agora superando até mesmo a Mitsubishi L200 que vendeu 784 unidades e Nissan Frontier com apenas 344. A BYD Shark que está chegando às lojas agora teve 143 unidades registradas.

