Pneus podem ficar mais caros após aumento de impostos, alerta entidade

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação_https://escolaeducacao.com.br/por-que-os-pneus-de-carros-sao-todos-pretos/

A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) encaminhou ao Comitê de Alterações Tarifárias, órgão da Câmara de Comércio Exterior (Camex), no último mês um pedido de aumento da tarifa de importação de pneus de carga e de passeio dos atuais 16% para 35%. Com intuito de proteger a indústria nacional, a alíquota, de aprovada irá elevar os preços de pneus para o consumidor final.

Caucasian,Handsome,Auto,Mechanic,Cheking,Car,Wheel.,Portrait,Of,Adult Capitalist_https://capitalist.com.br/vinagre-no-pneu-do-carro-este-e-o-segredo-de-motoristas-inteligentes/ (Shutterstock)

A ANIP alega um “surto de importações” de pneus de países asiáticos, principalmente originários da China, Vietnã, Malásia, Índia, Japão e Tailândia. A decisão da Camex deve sair nos próximos meses.

Seja Criativo_https://sejacriativo.com.br/vinagre-nos-pneus-do-carro/

Por outro lado a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus (Abidip), a medida é temerária, pois coloca em risco empresas e empregos em um momento que o dólar está em R$ 5,43 e o frete marítimo internacional em U$$ 10 mil por contêiner. Os impactos seriam negativos para a rede de comércio varejista que também emprega muitos colaboradores na instalação e serviços como alinhamento e balanceamento de pneus. Se o imposto subir certamente o produto ficará mais caro para quem compra.

Mais pneus importados

O volume de importações de pneus de carga no Brasil subiu nos últimos anos. Segundo a Anip, entre 2020 e 2023, o crescimento foi de 295%, enquanto as vendas das empresas estrangeiras, que têm parte da produção no Brasil, estariam em queda. No entanto, entre os 20 maiores importadores de pneus, apenas um é distribuidor de pneus importados para o mercado de reposição. Os demais são empresas integrantes da própria ANIP.

Publicidade

De acordo com dados da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), 65% do transporte de cargas no Brasil é feito por meio de estradas e rodovias. O mesmo estudo aponta que 67,5% das pistas estão em condições ruins, regulares ou péssimas, exigindo troca constante de pneus.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.