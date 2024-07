‌



Polo Automotivo de Betim completa 48 anos: veja suas curiosidades

No dia 09 de julho de 1976 a fábrica mineira da Fiat Automóveis em Betim, região da grande Belo Horizonte completou seus 48 anos de vida. Foram 17 milhões de veículos já produzidos sendo 4 milhões para exportação em 37 países. Mas quais são as curiosidades da primeira fábrica fora do eixo Rio São Paulo do Brasil?

A fábrica da Fiat foi anunciada em 1973 com pompa e circunstância e seria a primeira fábrica longe das montadoras tradicionais aqui instaladas. Naquele momento o Brasil tinha fábricas como a Volkswagen, General Motors e Ford no ABC paulista além da Mercedes e Scania todas na região e 90% dos fornecedores também estavam no ABC. Mas houve um grande esforço para instalar uma marca fora desse eixo ainda que estivesse tão longe de um Porto ou até mesmo do mercado consumidor.

No dia 09 de julho de 1976 às 11h com a presença do então presidente Ernesto Geisel ao lado de três ministros, o governador de Minas Gerais na época e também o presidente mundial da Fiat, Giovanni Agnelli, acionavam a sirene para a produção começar. Nada menos que 500 jornalistas do Brasil e do exterior acompanharam a cerimônia.

O governo de Minas Gerais havia cedido o imenso terreno com 2,2 milhões de m2 já entregue plano para as instalações começarem. Já no início 2.000 vagas diretas de trabalho foram criadas o que é feito memorável para a época. A Fiat já se instalava com toda estruturas para desenvolver automóveis e produzi-los no Brasil com uma autonomia que as outras 12 fábricas aqui instaladas não tinham.

Os funcionários da fábrica acompanharam a inauguração com expectativa e uma festa regada a salgadinho e cerveja. E logo após a inauguração formal a produção foi iniciada às 14h e só parou por conta da pandemia em março de 2020 para ser retomada alguns meses depois.

A partir do 127 italiano os engenheiros da Fiat desenvolveram o 147 brasileiro. Das 900cc de um carro europeu saiu o 1.049cc nacional com soluções únicas de suspensão para atender a demanda da época que era um veículo econômico e de baixa manutenção. E assim surgiu o 147 que também foi o primeiro carro nacional a dar origem a uma família inteira de veículos com uma picape (Chamado “Pick-up” e depois City e Fiorino), perua (Panorama), sedã (Oggi) e também um modelo mais equipado chamado Spazio.

Atualmente a Fiat produz a picape Strada, o Argo, Mobi, Pulse, Fastback e Fiorino, além do Peugeot Partner Rapid que usa a base do Fiorino. Hoje a fábrica da Fiat em Betim está recebendo um ciclo de investimentos da ordem de R$ 14 bilhões e irá lançar a linha de modelos híbridos “Byo-Hybrid” ampliando a gama de veículos feitos na unidade com quase 50 anos de vida.

