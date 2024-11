Polo é campeão de vendas diretas: veja os números Polo e Strada ficam entre 65 e 70% das vendas focados em clientes com CNPJ Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 12h14 ) twitter

As vendas diretas têm grande representação no mercado brasileiro. E no caso de alguns modelos o percentual de vendas para CNPJ (sejam empresas frotistas ou mesmo consumidor final com microempresa) superam os 70%.

É o caso do Polo e do Fiat Argo, cuja representação chega a 75% do total de unidades vendidas.

Além do ranking de automóveis, as picapes e utilitários leves também têm grande importância. No caso da Strada, 65% das vendas são para CNPJ, e no caso da Volkswagen Saveiro, 95% das vendas vão para empresas.

