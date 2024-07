Polo Rock in Rio: conheça os detalhes da série que terá 4.000 unidades Versão alusiva ao festival Rock in Rio tem equipamentos inéditos para o Polo Track Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 17h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h53 ) ‌



Polo Rock in Rio: conheça os detalhes da série que terá 4.000 unidades

O Polo Rock in Rio é a mais nova série do compacto alusiva ao festival de música e a Volkswagen trouxe itens inéditos no compacto para tornar a compra mais atraente. O Polo Rock in Rio é baseado no Track e terá 4.000 unidades produzidas nas cores vermelho, cinza e branco que vimos ao vivo na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo.

Basicamente o Polo Rock in Rio é um Track com pintura exclusiva no teto e na tampa do porta malas, bancos e multimídia Volksplay. Na linha do Track o equipamento custa R$ 1.900.

O Polo de série limitada tem adesivos específicos “Rock in Rio” no capô, tampa do porta malas sobre aplique em pintura na cor preta assim como o teto pintado de preto. No porta malas o carro ganha um tampão preto escrito “Polo” reforçado em plástico e com alças para sustentação.

O painel tem aplique preto brilhante desde a lateral na maçaneta com emblema vermelho alusivo ao festival, bancos em tecido cinza, preto e com costura azul além da assinatura do da série e encosto de cabeça em baixo relevo.

O Polo Rock in Rio vem equipado de série com uma tela multimídia VolksPlay de 10 polegadas e preparação de som. A opção pela cor Vermelho Sunset implica um acréscimo de R$ 1.650 no preço, que parte de R$ 92,9 mil. Outras opções de cores incluem branca e cinza. Vale lembrar que no teto e na tampa do capô há uma pintura e não um adesivo nesta série limitada. Outro equipamento extra é o aviso de luzes ligadas no painel com aviso no TFT além do alerta sonoro.

Motor MPI sem mudanças

O Polo Rock in Rio vem com a mesma mecânica da linha Track e do Polo MPI: motor 1.0 MPI de três cilindros aspirado, que entrega entre 77 e 84 cv de potência e até 10,3 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de cinco velocidades.

Tivemos a chance de dirigir o novo Polo Rock in Rio dentro das alamedas da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. A mecânica não tem nenhuma diferença em relação ao modelo Track e incorpora o motor 1.0 MPI a esta série limitada.

Não há qualquer ressalva em relação à mecânica já conhecida há alguns anos na linha do Polo. Entre os outros motores três cilindros aspirados do mercado, o Polo se destaca por ser um dos que oferece menos vibração e bom escalonamento de marchas.

Vale a pena citar que a Volkswagen poderia ter incorporado ao menos sensor de ré ou mesmo uma câmera de ré já que equipou a versão Rock in Rio com a melhor multimídia da linha.

Equipamentos de série

Airbags dianteiros (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2)

Alto-Falantes (6)

Branco Cristal com teto em preto ninja

“ESS” - Alerta de frenagem de emergência Cinza Platinum com teto em preto ninja

Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros Vermelho Sunset com teto em preto ninja

Antena de teto

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura

Banco traseiro com encosto rebatível

Chave “canivete” com controle remoto

Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura (motorista) e pré-tensionador

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Computador de bordo

Controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS)

Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro

Direção elétrica

Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether

Freios “ABS” com “EBD” - distribuição eletrônica de frenagem

“HHC” (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas

Luzes de leitura dianteiras

Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo

Para-sóis (espelho no lado do passageiro)

Rodas de aço aro 15″ com pneus 185/65 R15 e supercalotas

Sistemas de controle da perda de pressão dos pneus

Sistema de frenagem automática pós colisão “Post Collision Brake”

Sistema multimidia “VW Play” tela de 10,1″ touchscreen e App-Connect

Tapetes adicionais em carpete

Transmissão manual de 5 velocidades

Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível

Tomada USB tipo C

Vidros elétricos dianteiros

Volante multifuncional