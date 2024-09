Polo Rock in Rio tem desconto de R$ 6 mil mesmo sendo “série limitada” Compacto custa menos que o próprio Polo Track Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 15h00 ) ‌



A Volkswagen já anuncia o Polo Rock in Rio em seu site de ofertas com uma promoção no mínimo curiosa. Tendo em vista que o modelo terá apenas 4000 unidades, agora o Polo alusivo ao festival de música entrou em uma campanha com desconto de R$ 6 mil.

O preço anunciado de R$ 92,9 mil caiu para R$ 86,6 mil. Para efeito de curiosidade o Track custa R$ 89,9 mil no mesmo site. O Polo Rock in Rio é baseado na versão Track com pintura exclusiva no teto e na tampa do porta malas, bancos e multimídia Volksplay. Na linha do Track o equipamento custa R$ 1.900.

O Polo de série limitada tem adesivos específicos “Rock in Rio” no capô, tampa do porta malas sobre aplique em pintura na cor preta assim como o teto pintado de preto. No porta malas o carro ganha um tampão preto escrito “Polo” reforçado em plástico e com alças para sustentação.

O painel tem aplique preto brilhante desde a lateral na maçaneta com emblema vermelho alusivo ao festival, bancos em tecido cinza, preto e com costura azul além da assinatura do da série e encosto de cabeça em baixo relevo.

O Polo Rock in Rio vem equipado de série com uma tela multimídia VolksPlay de 10 polegadas e preparação de som. A opção pela cor Vermelho Sunset implica um acréscimo de R$ 1.650 no preço, que parte de R$ 92,9 mil. Outras opções de cores incluem branca e cinza. Vale lembrar que no teto e na tampa do capô há uma pintura e não um adesivo nesta série limitada. Outro equipamento extra é o aviso de luzes ligadas no painel com aviso no TFT além do alerta sonoro.

O Polo Rock in Rio vem com a mesma mecânica da linha Track e do Polo MPI: motor 1.0 MPI de três cilindros aspirado, que entrega entre 77 e 84 cv de potência e até 10,3 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de cinco velocidades.

