Por que você deve prestar atenção ao novo Aston Martin Vanquish Esportivo começa a chegar aos primeiros clientes e só 1.000 unidades serão produzidas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/10/2024 - 16h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h00 )

O novo Aston Martin Vanquish é um carro icônico sendo uma das poucas novidades que a marca britânica apresentou nos últimos anos. O esportivo de dois lugares continua elegante e rápido indo na contramão dos modelos eletrificados mantendo seu V12 biturbo e importantes novidades. Somente 1.000 unidades serão construídas e os primeiros clientes começam a receber o Vanquish agora no final de outubro.

As linhas são as mesmas permanecendo fiel ao seu estilo de esportivo com dois lugares. Mas na estrutura há 8cm a mais para melhorar o espaço interno algo que os clientes e os fãs da marca sempre criticaram e que agora está melhor a bordo da novidade.

Também há mais tecnologia com painel digital de 10,2 polegadas e multimídia do mesmo tamanho com sistema nativo permitindo conexão de dois celulares simultaneamente. Há navegação com mapas 3D e controle remoto com comandos via celular o que é outra novidade.

O motor é o V12 conhecido com 5,2 litros de duas turbinas com 835cv e 101,9kgfm de torque combinado com câmbio ZF de oito marchas. Apesar de não ser eletrificado a engenharia inglesa afirma que há reforços no motor permitindo melhor aceleração, admissão otimizada, escape redimensionado, turbina que permite 15% mais rotação reduzindo o consumo ao permmitir 10% mais fluxo de ar para o motor. Também há um sistema chamado “boost reserve” que guarda um pouco da potência para situações de pista o que também melhora o consumo para quem tem o privilégio de andar de Aston Martin no dia a dia.

Também há melhorias na suspensão com barras estabilizadoras maiores, nova direção elétrica, diferencial eletrônico e sistema aprimorado de controle de estabilidade associado aos pneus Pirelli P Zero aro 21 que são exclusivos para o Vanquish.

A Aston Martin ainda tem lotes em aberto para quem quiser compara o novo Vanquish. Por meio do ‘Q by Aston Martin’ é possível personalizar o veículo desde as cores externas até os detalhes internos como estofamento, molduras e acabamentos entre outros detalhes.

O Aston Martin Vanquish custa entre 250 e 300 mil euros com personalizações. Em reais, apenas convertendo os valores seu preço chega a R$ 1,8 milhão.

