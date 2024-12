Porsche 911 “T-Hybrid” tem pré-venda iniciada no Brasil Esportivo ganha motor híbrido inédito Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 14h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h05 ) twitter

Porsche/Divulgação

A Porsche anunciou o começo da pré-venda do clássico 911 com motor híbrido. O Porsche 911 T-Hybrid está à venda no país por R$ 1,127 milhão (Coupé) e R$ 1,174 milhão (Cabriolet).

Porsche/Divulgação

O motor do 911 T-Hybrid combina um 3,6 litros boxter em posição tradicional para delírio dos puristas e um turbocompressor elétrico que traz 15cv extras, além de um motor adicional elétrico de ímã permanente (usado na linha Volkswagen e Audi), com transmissão de dupla embreagem e oito marchas. Além disso, a linha eletrificada conta com um novo sistema de ajuste de chassi automaticamente conforme o piso e modos de condução.

Porsche/Divulgação

O motor elétrico reforça a combustão com 56cv e 15kgfm de torque combinado acrescenta mais força para o 3,6 litros a gasolina somando 541cv e 62kgfm de torque. No total, 485cv são fornecidos pelo motor a gasolina o que ajuda o Porsche 911 T-Hybrid a alcançar 100km/h em 3 segundos e superar os 310km/h.

Como opcional, o Porsche Carrera traz sistema anti-rolagem Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) no sistema de alta tensão do híbrido de desempenho. Globalmente, a Porsche tem grandes expectativas para o 911 híbrido. Ele recebe uma revisão completa de visual para melhorar sua aerodinâmica, tecnologias inéditas de iluminação como o farol LED Matrix de nova geração que alcança 600 metros, aletas de ventilação dianteira entre outros novos elementos. Vamos ver quantos clientes no país vai encomendar seus 911 híbridos a partir de agora.

