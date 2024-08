Porsche 911 turbo celebra 50 anos com série especial Esportivo será produzido em uma série limitada a 1.974 unidades em homenagem ao ano de estreia do primeiro 911 Turbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h00 ) ‌



Um carro esportivo icônico no design, com linhas que seguem o mesmo perfil há 60 anos. Há 50 ele ganhou ainda a opção turbinada. A Porsche tem nas mãos um legado com o 911 e acaba de anunciar uma série especial para o esportivo turbinado.

O carro será produzido em uma série limitada a 1.974 unidades em homenagem ao ano de estreia do primeiro 911 Turbo, em 1974. Baseado na última geração do 911 Turbo S, este modelo celebra a herança da marca tanto em design quanto em desempenho e será apresentado no Monterey Car Week 2024. Terá, inclusive, pacote especial Heritage Design.

Externamente, o modelo é destacado pela cor exclusiva Turbonite, que aparece pela primeira vez em um 911, e homenageia o visual do Porsche 911 RSR Turbo de 1973. Além disso, o carro conta com detalhes em Anthracite Grey aplicados em elementos como a asa traseira, espelhos retrovisores e molduras das entradas de ar. Um emblema na tampa do motor celebra os 50 anos do Turbo com uma peça aplicada.

Interior

Por dentro, o 911 Turbo 50 Years resgata o clássico padrão tartan McKenzie nos painéis centrais dos assentos e portas, em referência aos primeiros modelos Turbo. Detalhes em Turbonite se destacam em itens como cintos de segurança, costuras decorativas e o brasão da Porsche no volante. Um logotipo Turbo 50 iluminado está presente nas soleiras das portas e nos encostos de cabeça dos bancos esportivos. O modelo ainda conta com uma placa de edição limitada acima do porta-luvas e um relógio analógico Porsche Design Subsecond exclusivo para essa edição comemorativa.

Pacote Heritage Design

O modelo também pode ser equipado com o pacote opcional 50 Years of Turbo Heritage Design que evoca o visual dos 911 Turbo da década de 1970. Com pintura base na cor Aventurine Green Metallic o pacote inclui gráficos decorativos em branco, números personalizáveis e logotipos comemorativos. Detalhes adicionais incluem o brasão da Porsche de 1964 e acabamentos especiais no interior, como o padrão tartan, couro exclusivo e mostradores verdes no painel.

Desempenho

O 911 Turbo 50 Years é equipado com um motor boxer biturbo de 3,7 litros com turbinas de geometria variável (VTG), que entrega 650 cv e 81,5 kgfm de torque. Com uma relação peso-potência de 2,52 kg/cv, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,7 segundos e atinge 200 km/h em 8,9 segundos. A tração é gerenciada pelo sistema Porsche Traction Management (PTM) com o suporte do Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) para melhor performance.

Essa edição limitada reflete a combinação entre a tradição e a inovação que definem o legado da Porsche ao longo dos anos, sendo uma peça de colecionador que celebra meio século do 911 Turbo. Ainda não sabemos, mas há chances da Porsche disponibilizar algumas unidades dessa edição especial para os compradores e colecionadores do Brasil.

