Porsche apresenta novo Panamera 2025 no Brasil: veja os preços Eletrificado, sedã esportivo tem novo interior, recursos digitais e suspensão Active Ride Autos Carros|Marcos Camargo Jr 22/10/2024 - 10h26 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h26 )

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

A Porsche apresenta no Brasil a linha 2025 do Panamera. O sedã esportivo incorpora várias novidades na terceira geração com novos recursos digitais, motores híbridos mais eficientes na versão Active Ride além e suspensão ativa em duas versões: Panamera 4 E-Hybrid e Panamera 4S E-Hybrid.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

No visual o Panamera ganha uma nova entrada de ar acima da placa além e novas entradas de ar laterais com luzes integradas. O sistema de iluminação HD Matrix LED de alta resolução tem mais de 32.000 pixels por farol mas está disponível como opcional. Oferece recursos de iluminação novos como iluminação dedicada de faixa. O alcance de iluminação é de até 600 metros. A linha a janela foi redesenhada bem como as novas lanternas tridimensionais em dois níveis.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Por dentro o cockpit Porsche Driver Experience mantém a instrumentação analógica e digital com painel curvo de 12,6″, alavanca seletora de marchas à direita do volante bem como novos comandos ao alcance do motorista.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

A central multimídia de 10,9 polegadas mantém os dados de desempenho e são customizáveis além do sistema de entretenimento e integração com Apple CarPlay e o Android Auto, compartimento refrigerado para carga de celular sem fio, função de recirculação de ar automática e controle e suspensão na tela.

‌



Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Dimensões do Panamera

O Panamera mede 5.052 mm de comprimento e tem 1.937 mm de largura e 1.423 mm de altura.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Motor híbrido em duas versões para o Panamera

O Panamera 4 E-Hybrid combina um motor a gasolina V6 biturbo de 2.9 litros revisado com 304cv associado o motor elétrico com 140 kW (190cv) e 450 Nm de torque com sistema de alívio de peso e circuito de refrigeração de óleo da transmissão PDK. O design interno do rotor (ele gira dentro do estator) reduz a inércia em massa em 50%, o que melhora a resposta do acelerador. Com uma recuperação de até 88 kW, esse motor também contribui para a autonomia elétrica significativamente maior dos modelos Panamera E-Hybrid. A potência do sistema combinado é de 346 kW (470 cv) e o torque máximo de 650 Nm. Com isso, essa versão 4 E-Hybrid acelera de zero a 100 km/h em 4,1 segundos e atinge velocidade máxima de 280 km/h.

‌



Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Já Panamera 4S E-Hybrid concentra-se mais na dinâmica de condução, bem como na entrega sustentada de potência na faixa superior de rotação. Seu motor seis cilindros biturbo de 2,9 litros oferece 353 cv e ele usa o mesmo motor elétrico da outra versão. Como resultado, a potência do sistema é de 544 cv e o torque máximo é de 750 Nm. Isso permite que o Panamera 4S E-Hybrid acelere de zero a 100 km/h em 3,7 segundos e atinja uma velocidade máxima de 290 km/h.

Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

Comparadas à geração anterior, ambas as versões do novo Panamera E-Hybrid oferecem maior autonomia elétrica, velocidade de carregamento mais rápida, melhor resposta do acelerador e melhor desempenho de condução em todas as circunstâncias. Com 25,9 kWh (bruto), a nova bateria de alta voltagem fornece cerca de 45% de maior capacidade em um espaço físico semelhante. A autonomia do motor elétrico subiu para 63 km, de acordo com os padrões do Inmetro e o novo carregador On-Board-AC de 11 kW reduz o tempo de carregamento para 2h39. Os clientes que adquirem o Panamera 2025 ganham carregdor do tipo wallbox e a garantia do carro é de quatro anos.

‌



Porsche/Divulgação Porsche/Divulgação

A linha 2025 estreia suspensão Active Ride com amortecedores ativos de dois estágios com bomba hidráulica operada de forma elétrica que gera fluxo e volume conforme a demanda de trabalho da suspensão. O sistema trabalha com o sistema de suspensão a ar já conhecido e chassi que mantém a carroceria do Panamera plana o tempo todo, mesmo durante manobras dinâmicas de frenagem, direção e aceleração.

Preços

Panamera 4 E-Hybrid – R$ 803.000

Panamera 4S E-Hybrid – R$ 922.000

