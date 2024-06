Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025 Versão híbrida chega em três versões com até seis opções e até 739cv

A Porsche vem fazendo importantes renovações na linha do Cayenne 2025. Com a pré-venda aberta ainda no ano passado a Porsche começa agora as entregas das versões E-Hybrid começam a ser entregues aos clientes que reservaram suas unidades ainda no ano passado. Com preços a partir de R$ 770 mil na versão de entrada os preços vão até R$ 1,3 milhão no modelo Turbo E-Hybrid Coupé.

As mudanças visuais já foram apresentadas no ano passado com nova grade dianteira, novas lanternas e rodas diferentes para cada modelo. Internamente o padrão de telas do Taycan foram incorporados ao novo painel, console elevado, novos botões e perfil minimalista e na linha 2025 ainda há mais novidades.

Há um novo farol LED Matrix com 32 mil pixels e ajuste de farois para evitar ofuscamento em estradas e conversões ou mudanças de pista, novo sistema carregador de celular, head up display maior, novo sistema de carga e carregador com instalação gratuita.

Motorização

São dois motores, V6 e V8 turbinados, em três configurações diferentes associados sempre ao motor elétrico que varia conforme a versão. No V6 são 304cv e o motor elétrico foi revisado para render 176cv e 45kgfm de torque. Esse motor equipa a versão de entrada E-Hybrid e vem com bateria de 25,9kwh que recupera 88kw de energia. Essa versão atinge 254 km/h de velocidade máxima e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em somente 4,9 segundos. O alcance total, no modo puramente elétrico, é de 52 km. O novo Cayenne E-Hybrid entrega um consumo urbano de 20,2 km/l e 18,7 km/l em rodovias.

Já o Cayenne S E-Hybrid tem motor V6 turbo de 353cv com o mesmo motor elétrico de 176cv e 45kgfm de torque mas que rende mais potência: 519cv e 75kgfm de torque. O Cayenne S E-Hybrid acelera de 0 a 100 em 4,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 263 km/h.

O Cayenne Turbo E-Hybrid tem o motor elétrico das demais versões (130 kW/176 cv) com o motor V8 biturbo de 4,0 litros e 441 kW (599 cv), que foi amplamente reformulado com uma potência combinada de 739cv e um torque máximo de 95kgfm. O novo Cayenne Turbo E-Hybrid completa a aceleração de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 295 km/h.

Para facilitar o carregamento o carro inclui um novo carregador móvel de 11kw que faz a recarga da bateria em cerca de 2,5h que é gratuito e instalado no endereço que o cliente indicar.

Além dos modelos híbridos as versões a combustão seguem disponíveis normalmente. O primeiro deles é o Cayenne S, equipado com motor V8 de 4.0 litros com potência máxima de 349 KW (474 cv) e torque de 600 Nm. Já o Cayenne GTS é servido por um V8 biturbo de 4.0 litros, com 500 cv de potência e torque máximo de 660 Nm. Por fim, o Cayenne Turbo GT, disponível somente na carroceria Coupé, é equipado com o motor biturbo V8 de quatro litros que alcança 485 kW (659 cv). Ele acelera de zero a 100 km/h em 3,3 segundos, com uma velocidade máxima de 305 km/h.

Veja os preços e versões:

• Cayenne E-Hybrid: R$ 770.000

• Cayenne E-Hybrid Coupé: R$ 815.000

• Cayenne S E-Hybrid: R$ 830.000

• Cayenne S E-Hybrid Coupé: R$ 870.000

• Cayenne S: R$ 860.000

• Cayenne S Coupé: R$ 890.000

• Cayenne GTS: R$ 930.000

• Cayenne GTS Coupé: R$ 960.000

• Cayenne Turbo E-Hybrid: R$ 1.300.000

• Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé: R$ 1.330.000

• Cayenne Turbo GT: R$ 1.410.000





