Porsche aumenta produção do Macan elétrico e lança duas novas versões Versão de entrada e 4S são adicionadas à gama com quatro modelos na Europa

O lançamento do Macan com motor elétrico tem feito a Porsche repensar o ritmo de produção. Segundo a marca, agora a produção está com o dobro da capacidade e agora há dois novos modelos do SUV: um modelo de entrada o 4S. As novidades chegam ao mercado europeu e e breve estarão disponíveis no Brasil.

A nova versão vem com motor traseiro de 250kw ou 340cv e 56kgfm de torque, configuração que permite aceleração de 0-100km/h em 5,7s com velocidade máxima de 220km/h. A autonomia no ciclo europeu 641km.

O Porsche 4S é uma nova versão intermediária mas com duplo motor elétrico com 450cv e 82kgfm de torque para um 0-100km/h em 4,1s e máxima de 240km/h. A autonomia é de 600km no ciclo WLTP.

Motor com novos controles

O novo Porsche Macan 4S vem com sistema de Gerenciamento de Tração Porsche (ePTM) controlado eletronicamente que junto com a nova bateria de 100kwh permite mais eficiência e autonomia e com arquitetura de 800 volts tem entrada de carga máxima em 270kwh. Com novo inversor de pulso e motor mais compacto, a Porsche anuncia menor consumo e maior aproveitamento de potência onde há um modo “overboost” no Macan 4S que chega a 516cv e 82kgfm de torque.

A suspensão pneumática adaptativa com sistema de nivelamento e ajuste de altura, o Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e o eixo traseiro direcional permitem que o chassi seja ainda mais otimizado para maior desempenho e conforto.

A Porsche também anunciou a nova cor Cinza Slate Neo, novas rodas de 20 polegadas e um novo pacote de design off-road também está opcionalmente disponível para todos os modelos. Este kit está disponível nas cores Cinza Vesuvius ou na cor exterior. O para-choque dianteiro, as saias laterais, os painéis do difusor e os trilhos do teto são então pintados de acordo e as rodas são aro 21. Os trilhos do teto podem ser encomendados em Preto, Prata ou Turbonite (apenas no modelo Turbo).

