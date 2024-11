Prêmio Top Car TV 2024 premia os melhores carros e executivos do ano Evento tem 50 jurados de diversos veículos de comunicação do país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/10/2024 - 17h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 25.10.2024

O tradicional prêmio Top Car TV divulgou a lista dos finalistas da edição 2024. O prêmio está em sua 23ª edição e avalia dezenas de lançamentos de carros e executivos da indústria automotiva que mais se destacaram ao longo deste ano reunindo um juri om 50 profissionais especializados na cobertura do setor. O editor da coluna R7-Autos Carrros é um dos votantes do juri que reúne jornalistas de vários veículos e comunicação jornalistas de televisão, sites, podcasts, jornais e cadernos impressos de todo o Brasil.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Os resultados serão apresentados no dia 4 de novembro, em cerimônia na 24ª Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga), no São Paulo Expo, em São Paulo (SP), no estande da Anfavea, a partir das 18h.

Confira os finalistas do prêmio neste ano no Top Car TV 2024

Na categoria “Melhor Executivo de Montadora”, concorreram 17 profissionais e se classificaram seis, por ordem alfabética:

‌



Alexandre Baldy

Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD.

Carlos Alberto De Oliveira Andrade Filho, CEO da CAOA.

‌



Emanuelle Cappellano, CEO da Stellantis.

Mauro Correa, CEO da HPE Automotores.

‌



Ricardo Bastos, diretor da GWM e presidente da ABVE.

Ricardo Gondo, presidente da Renault.

Na Categoria “Melhor Ação de ESG”, concorreram 13 projetos e seis se classificaram:

Audi: Litro de Luz Iluminando Xingu.

Ford: Parceria com a Gerando Falcões.

Honda Energy.

Mitsubishi: Neutralização de CO².

Toyota: Fornecimento de kits aos atletas das Paralimpíadas.

Volkswagen: Projeto Biometano.

R7 Autos Carros 09.09.2024 R7 Autos Carros 09.09.2024

Na Categoria “Melhor Carro Elétrico até R$ 200.999”, concorreram sete veículos e se classificaram cinco

BYD Dolphin Mini.

BYD Dolphin.

BYD Yuan Pro.

GWM Ora 3.

Renault Kwid E-Tech.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

Na Categoria “Melhor Carro Elétrico acima de R$ 201.000”, concorreram 13 veículos e se classificaram cinco:

Audi Q6 E-Tron.

BYD Tan.

Ford Mustang Mach-E.

Peugeot E-2008.

Renault Megane-Tech.

Na Categoria “Melhor Carro Híbrido até R$ 250.999”, concorreram cinco veículos e todos se classificaram:

BYD King.

CAOA Chery Tiggo 7 Pro Hybrid.

Ford Maverick.

GWM Haval H6 Phev19.

Toyota Corolla Cross Hybrid.

Haval H6 2025 ganha novidades no Brasil mas não terá visual atualizado GWM/Divulgação

Na Categoria “Melhor Carro Híbrido acima de R$ 251.000”, concorreram oito veículos e se classificaram seis.

Audi Q5.

BMW X5 Xdrive 50e.

CAOA Chery Tiggo 8 Pro Hybrid Plug-In.

GWM Haval H6 PHEV34.

Mercedes-Benz CLA 200 Progressive.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Na Categoria “Melhor Picape até R$ 190.999”, concorreram cinco picapes e todas se classificaram:

Chevrolet Montana 1.2 Turbo RS.

Fiat Strada Tributo 125.

Fiat Toro Tributo 125.

Renault Oroch Outsider.

Volkswagen Saveiro Extreme CD.

Na Categoria “Melhor Picape acima de R$ 191.000”, concorreram 10 picapes e seis se classificaram:

BYD Shark.

Chevrolet S10.

Fiat Titano Ranch.

Ford Ranger Raptor.

Mitsubishi L200 Triton Sport.

Ram Rampage Rebel Ignition.

Na Categoria “Melhor Utilitário Esportivo até R$ 200.999”, concorreram 11 utilitários e sete se classificaram:

CAOA Chery Tiggo 8 Pro

Citroën Basalt

Honda New HR-V

Hyundai Creta Ultimate

Jeep Renegade

Peugeot 2008 GT

Renault Kardian

Na Categoria “Melhor Utilitário Esportivo acima de R$ 201.000”, concorreram 14 utilitários esportivos e se classificaram cinco:

Audi Q8.

Chevrolet Trailblazer

Ford Territory

Honda CR-V Advanced Hybrid

Jeep Compass Blackhawk

Fotos: Citroën/Divulgação Fotos: Citroën/Divulgação

Na Categoria “Melhor Carro Nacional (Hatch Ou Sedan) até R$ 149.999”, concorreram seis veículos e todos se classificaram:

Citroën C3 You!

Fiat Argo Tributo 125

Honda New City Sedan Touring

Hyundai HB20S Platinum Safety

Peugeot 208

Volkswagen Polo Track

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Na Categoria “Melhor Carro Nacional (Hatch Ou Sedan) acima de R$ 150.000”, concorreram nove veículos e se classificaram quatro:

BMW 320i

Toyota Corolla Altis Premium

Volkswagen Polo GTS

Volkswagen Virtus

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

Na Categoria “Melhor Carro do Ano (Todas as Categorias)”, concorreram 25 veículos e apenas seis estão indo para a final:

Audi Q6 E-Tron.

BYD Dolphin Mini

Citroën Basalt

Ford Mustang GT Performance

GWM Haval H6 Phev19

Peugeot 2008

o prêmio Top Car TV também tem edições específicas para o segmento de caminhões (Top Truck TV) e motocicleta (Top Moto TV). O prêmio Top Car foi idealizado pelos jornalistas Paulo Brandão e Eduardo Ribeiro dos Santos. No total, esses jurados representam 14 programas de televisão, 43 sites, 39 canais no YouTube, 36 perfis no Facebook, 45 no Instagram, 13 programas de rádio/podcasts e 13 cadernos de jornais e revistas impressos.

