Presidente da Stellantis aposta nos carros híbridos para o Brasil Emanuelle Capellano passou pelo Brasil e destacou papel dos carros híbridos desenvolvidos localmente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 02h00 )

Ao longo desta semana, a Fiat lançou as versões híbridas do Pulse e Fastback Hybrid. A novidade abre uma nova fase para o grupo Stellantis que ainda ano passado divulgava as plataformas Bio-Hybrid. Baseadas em plataformas que já conhecemos como a CMP (linha Citroën C3 com três modelos) Peugeot 2008 e 208 além do e-208 e e-2008) MLA (Fiat Pulse e Fastback) e Small Wide (Jeep Renegade, Compass, Commander além de Fiat Toro e Ram Rampage) vira uma nova linha de produtos que embora preveja um veículo elétrico nacional o foco estará nos híbridos. Emanuelle Capellano, CEO da Stellantis América do Sul esteve no lançamento do Pulse e Fastback Hybrid e deu mais pistas sobre os carros híbridos.

“Serão implementadas quatro plataformas globais, associadas às tecnologias Bio-Hybrid, mais de 40 modelos, além de oito novos powertrains e aplicações em eletrificação”, já havia declarado Cappellano. Agora o foco recaiu sobre os híbridos dentro de um discurso de viabilidade no universo de eletrificação.

“A Fiat sempre se destacou por ser uma marca inovadora com tecnologias foçadas no cliente brasileiro. O governo vem atuando nos últimos 15 anos com políticas que estimulam o desenvolvimento do Brasil e a Fiat e a Stellantis estiveram sempre acompanhando o desenvolvimento do país”, disse o presidente da Stellantis América do Sul. Capellano também disse que “a Stellantis está pronta para liderar uma mobilidade sustentável, segura e acessível” referindo-se a eletrificação.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

O executivo deu indícios de que carros de valor agregado mais alto como os da Jeep e Ram terão em breve sistemas híbridos mais complexos. É o caso do híbrido puro ou híbrido plugin que estarão em breve nos Jeep Commander, Compass e até mesmo na Fiat Toro e Ram Rampage - veículos da plataforma Small Wide.

Capellano ainda disse ao R7 que “a tecnologia híbrida que foi desenvolvida no Brasil e a expertise da engenharia da Stellantis servirá para atender produtos de outros mercados pelo mundo”.

Stellantis terá plataforma Bio-Hybrid que associa a eletrificação com o motor flex e a etanol Felipe Salomão

A Fiat acredita que até 2030, quando terá concluído os R$ 32 bilhões em investimentos, 60% dos carros vendidos no Brasil já serão eletrificados. Atualmente os carros a combustão representam 92,5% das vendas. “No Rota 2030 aprimoramos esses motores com plataforma evoluída e agora no programa Mover aplicamos na plataforma Bio Hybrid um conceito acessível para redução das emissões”, disse Márcio Tonani, diretor de Desenvolvimento de produto da Stellantis.

Bio Hybrid 2024 Stellantis Divulgação

“A Fiat deu um passo de liderar novas tecnologias como o Fiat 147 de 1979, o primeiro veículo popular 1.0, o primeiro carro com quatro válvulas por cilindro, o primeiro turbo fabricado no Brasil, o primeiro cinco cilindros, o primeiro popular 1.0 flex, o primeiro tetra fuel que era o Siena, o primeiro start stop entre outros, é uma longa lista e por isso é justo que a Fiat traga esse tecnologia (referindo-se aos híbridos) massificadamente”, diz Alexandre Aquino, diretor de Brand Fiat e Abarth.

FIAT PULSE E FASTBACK HYBRID: preços e versões COMPLETOS! VEJA O VÍDEO!





