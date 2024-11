Prestes a chegar ao Brasil, Zeekr X 2025 tem preço reduzido na China Elétrico ganha incentivos que impulsionam eletrificação em seu país de origem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 15h00 ) twitter

Zeekr/Divulgação Zeekr/Divulgação

A China avança a passos largos na eletrificação que impulsiona sua própria indústria de veículos. A Zeekr X acaba de anunciar a chegada da linha 2025 do SUV compacto com mudanças pontuais e um desconto significativo do governo chinês para quem compra um carro elétrico. Com preço inicial de US$ 21 mil, com subsídios de compra o Zeekr X cai para US$ 18.950,00, cerca de R$ 110 mil em valores puramente convertidos.

Zeekr/Divulgação Zeekr/Divulgação

O Zeekr chegou em abril de 2023 e já tem novidades no mercado chinês. Em sua terra natal foram vendidas 28.926 unidades até agora o que não significa exatamente um sucesso. O Zeekr X ganha novas rodas aro 18 e novas cores, mas não muda em relação à motorização. Há versões com 268cv com um motor traseiro e outra com dois motores que soma 422cv tendo autonomia para 400 ou 500km conforme a versão.

Zeekr/Divulgação Zeekr/Divulgação

Na China, o preço inicial é de US$ 18,9 mil para o modelo de entrada com quatro lugares e motor de 268cv e pode chegar a US$ 27 mil com a versão de cinco lugares e dois motores com 422cv além de autonomia de 500km. A Zeekr deve lançar o X no Brasil nas próximas semanas, mas ainda não sabemos quais valores serão praticados por aqui.

