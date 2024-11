Prestes a chegar, Leapmotor mostra novidades na Europa Modelo pode ter motor elétrico de 231 cv com 32,6 kgfm de torque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h16 ) twitter

Stellantis/Reprodução Stellantis/Reprodução

A Stellantis deve anunciar até o final deste ano, o início das atividades da Leapmotor, sua nova marca de veículos elétricos. Enquanto isso não acontece, a marca apresenta o SUV compacto B10 no Salão do Automóvel de Paris.

Stellantis/Reprodução Stellantis/Reprodução

No visual, o Leapmotor B10 é um SUV compacto e traz faróis afilados, assim como o C10, não tem grade frontal, mas sim para-choque liso com um amplo farol quadrado dianteiro convencional. A traseira conta com uma ampla lanterna, que está disposta sobre a tampa do porta-malas. Não há imagens do interior do modelo, porém, como todo veículo chinês, deve trazer amplo painel digital e grande tela de multimídia. Vale lembrar que o crossover utiliza a plataforma Leap 3.5, que também é usada pelo C10.

Stellantis/Reprodução Stellantis/Reprodução

Ainda não há informação sobre a motorização elétrica. Todavia, sites europeus e chineses especulam que o motor elétrico entregue 231 cv com 32,6 kgfm de torque. A bateria pode ser de até 69,9 kWh.





