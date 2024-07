Primeiro carro da BYD era a gasolina com 800cc e 40cv: conheça Flyer era uma evolução do Suzuki Alto e serviu para a empresa evoluir técnicas de produção

BYD/Divulgação

Hoje os carros da BYD vêm chamando a atenção pela tecnologia e avanços significativos na eletrificação. Porém, pouca gente conhece os primeiros veículos da marca que é relativamente recente no mercado. Sua história começa em 2003 quando Wang Chuanfu, então engenheiro químico com grande experiência no setor de energia compra a licença de produção de carros da Xi’an Qinchuan Automobile.

BYD/Divulgação

A marca que havia iniciado a produção de carros em 1987 não tinha grande espaço no mercado além da China. Os planos de Chuanfu eram audaciosos e assim a BYD foi fundada.

BYD/Divulgação

O primeiro carro da marca era o BYD Flyer, um compacto quatro portas derivado do Suzuki Alto que lhe emprestava a plataforma e vinha com motor de 800cc e 40cv de potência.

BYD/Divulgação

O carro era simplificado e com acabamento de gosto duvidoso mesmo para a época. Mas a ideia da BYD não era ganhar volume com o Flyer mas sim ganhar experiência no mercado. A BYD experimentava a engenharia reversa desmontando e remontando veículos para alcançar uma produção mais eficiente e de menor custo.

BYD/Divulgação

Enquanto isso reinvestia o lucro em pesquisa para chegar até a tecnologia dos carros elétricos. A primeira versão veio com o F3 já em 2005. E três anos depois a marca já teria seu primeiro híbrido plug-in, o F3DM em 2008 lançando depois o BYD e6 ficou vários anos em produção com foco no mercado comercial.

BYD/Divulgação

Voltando ao Flyer, sua produção foi estendida até o ano de 2010 quando a BYD já conseguia fazer outros tipos de veículos como sedãs e minivans enquanto iniciava a transição para os veículos eletrificados.

BYD/Divulgação

No total, pouco mais de 50.000 unidades do Flyer foram vendidas sendo que sua produção foi reduzida já a partir de 2006 quando os primeiros modelos elétricos chegaram.

BYD/Divulgação

E pelo visto a estratégia inicial da BYD deu certo haja visto que a empresa alcançou esta semana 8 milhões de unidades produzidas ao longo de sua história sendo que na primeira década (2013) chegou a 1 milhão de carros.

