Primeiro lote com 40 carros da Zeekr chega ao Brasil Marca do grupo Geely promete trazer lotes de 200 veículos para o momento inicial no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2024 - 15h09 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h23 ) ‌



A Zeekr divulgou imagens do primeiro lote de veículos da marca que desembarcou no Brasil para as ações de lançamento. Segundo nossas fontes ligadas à marca, serão 40 carros neste lote inicial destinado somente para as ações de lançamento e teste drive.

Na sequência virão lotes de 200 veículos até que a operação ganhe mais tração nas concessionárias. A Zeekr já havia anunciado há algumas semanas a estreia no mercado brasileiro. O R7-Autos Carros esteve na China há cerca de dois meses onde pode testar os primeiros carros no autódromo de Ningbo, além de conhecer a fábrica dos veículos da marca que pertence ao grupo Geely.

A Zeekr é uma das marcas do grupo Geely e deve estrear por aqui com os modelos X e 001, ambos construídos sobre a plataforma SEA adotada por outros carros da marca e também de outras marcas, como a Volvo e seu EX30 comercializado por aqui.

A revista Carro já testou os dois modelos na China em uma viagem a convite da própria Zeekr há pouco mais de um mês. Na ocasião, executivos falaram mais sobre a estratégia de introdução no mercado nacional alinhado a modelos premium como Audi, BMW, Porsche e Mercedes Benz, porém distante da BYD e GWM, por exemplo.

O motor do Zeekr X é um elétrico duplo com 315kw ou 422cv e torque de 54kgfm, alcançando 0-100km/h em apenas 3,7s. As baterias usam sistema de lítio com 66kwh e oferecem uma autonomia de 512km, com uma recarga. A versão com um motor elétrico tem 200kw ou 268cv e 34kgfm de torque, com autonomia de 560km e aceleração de 0-100km/h em 5,8s.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Já o Zeekr 001 usa base SEA tem porte médio, mescla conceitos de SUV e cupê e tem arquitetura elétrica de 800 volts para recargas rápidas. O Zeekr pode vir em duas versões de motorização e de baterias. Antes com 66kwh, a linha atual da Zeekr conta com 95kwh de baterias LFP (fosfato de ferro lítio) para até 675km de autonomia ou 100kwh NMC (níquel, manganês, cobalto) para até 750km de autonomia nos testes feitos na China.

Também na China o Zeekr 001 tem opção de motor traseiro como no Volvo EX30 com 422cv que chega aos 200km/h e também uma versão com tração integral de 794cv combinando propulsor traseiro de 422cc e dianteiro de 367cv mas também chega aos 200km/h em 3,3s.