Problema é infraestrutura: postos de carga dobram nos EUA em quatro anos São 1.000 novos pontos instalados a cada semana Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 15h00 ) ‌



A mudança de comportamento dos carros a combustão para motores elétricos requer um grande investimento em geração de energia e também em pontos de carga. Nos últimos quatro anos, o Departamento de Energia dos Estados Unidos reportou um total de 192.000 pontos de recarga público e cerca de 1.000 são instalados a cada semana.

O foco de programa de investimentos do governo federal, no entanto, não está nas cidades. Os pontos públicos são geralmente instalados em área rural, subúrbios e algumas comunidades distantes dos grandes centros.

Anunciado em 2021, o programa de investimentos em pontos de carga consumiu US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 4 bilhões quando foi anunciado. Além disso, um investimento adicional de US$ 521, pouco mais de R$ 2,6 bilhões, foram adicionados para reforçar a instalação dos pontos também em comunidades indígenas. Além disso, alguns estados elevam os investimentos para instalar, por exemplo, sistemas de carga rápida que exigem mais dinheiro. É o caso da Califórnia que recentemente, adicionou 18 carregadores rápidos e mais de 1.260 pontos de carga mais lenta em 15 regiões do estado.