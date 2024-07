Alto contraste

A+

A-

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

Um dos produtos mais importantes para a estratégia da Volkswagen este ano é a reestilização da Amarok. Depois de vários flagras divulgados (o R7-Autos Carros flagrou a nova picape mais de uma vez neste semestre) a Amarok 2025 finalmente ficou pronta. E depois que a VW divulgou fotos oficiais da Amarok descobrimos mais sobre essa reestilização.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

Ela será mostrada dia 06 de agosto na Argentina onde ela já é produzida em General Pacheco desde o começo do ano. Na ocasião de um evento da própria Volkswagen, um executivo confidenciou que os testes de validação do motor que será recalibrado estava em fase final de testes.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

Meses depois uma foto vazada nas redes sociais mostrava o estilo agora confirmado nas fotos oficiais. A reestilização irá atualizar o conjunto ótico, a grade e alguns detalhes da Amarok que terá a versão “Extreme” como topo de linha assim como a Saveiro que mudou no ano passado.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

E assim como a picape compacta, a Amarok também irá se manter na mesma geração. Porém terá atualizações de conteúdo importantes como a multimídia VW Play de 10″que já apareceu nas fotos divulgadas. Entre os itens esperados a Amarok poderá ter mais airbags, sistemas de condução semi-autônoma e um painel mais alinhado com outros produtos da marca Volkswagen.

Publicidade

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

A VW já confirmou que o motor da Amarok será o mesmo: 2.0 turbodiesel de quatro cilindros com 180 cv e 42,8 kgfm nas versões de entrada e o 3.0 V6 turbodiesel de 258 cv e 59,1 kgfm para os modelos mais caros. Pode ser que a Volkswagen resolva ampliar a gama de picapes e ofereça também a Amarok em modelos de entrada. Por conta disso nossa fonte disse que estava em processo de “validação de motores” o que traz o indício de algo pode mudar ou então a VW fará como a Chevrolet que recalibrou o motor da S10 tão longevo.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

Assim a Volkswagen irá enfrentar a concorrência tendo uma missão difícil. A Toyota Hilux segue incólume na liderança, a Ford Ranger está vencendo a batalha contra a Chevrolet S10 que é uma picape antiga reestilizada tal qual a Amarok. Hoje a picape a Volkswagen vende menos que Nissan Frontier e Mitsubishi L200 tendo apenas a Fiat Titano na lanterna.

Publicidade

Amarok produzida na Argentina Volkswagen/Divulgação

Também sabemos que no Brasil a Volkswagen irá apresentar a Amarok 2025 entre 15 e 25 de agosto durante a Festa do Peão de Barretos conforme outro executivo já havia nos adiantado há alguns meses. Agora que não há dúvidas de que a Amarok chega em agosto, resta saber quando teremos o primeiro contato com a picape renovada: seja no dia 06 de agosto seja por volta de 15 de agosto durante o maior evento de rodeio do Brasil.

JÁ ANDEI NA NOVA AMAROK V6 de 258cv! Testei na terra e na estrada. Veja o vídeo!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.