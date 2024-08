Produção de motos ultrapassa 1 milhão de unidades este ano Mês de julho foi o melhor em 14 anos, diz Abraciclo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h00 ) ‌



Produção de motos tem melhor mês em oito anos no país, diz Abraciclo Internet/Reprodução

O mercado de motocicletas segue de vento em popa no país. Entre janeiro e julho foram produzidos 1.015.201 unidades nas fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus - PIM. A alta chega a 14,4% na comparação com o primeiro semestre de 2023 de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo.

Só em julho as fábricas de motocicleta montaram 147.125 unidades, alta importante de 19.7% em julho. “A indústria de duas rodas de Manaus segue cumprindo seus planos de produção, por isso os números positivos nesses primeiros sete meses do ano. Porém, a expectativa de estiagem na região amazônica para os próximos meses do ano exige atenção” destaca Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Vendas de motocicletas no país

De janeiro a julho, foram licenciadas 1.090.088 motocicletas, alta de 20,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse foi o melhor resultado atingido desde 2008 e representa o segundo melhor desempenho na história do segmento.

As três categorias mais emplacadas foram Street (48,4% de participação no mercado), Trail (18%) e Motoneta (17,4%). Em julho foram 156.930 unidades, volume 27,5% superior a julho de 2023.

