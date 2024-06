Pulse chega a 150 mil unidades produzidas no Brasil Fiat comemora marca do modelo compacto feito em Betim

Para ter teto preto cliente tem que comprar pacote Tech Design, que sai por R$ 3.490

A Fiat alcançou nesta semana a marca de 150 mil unidades do Pulse produzidas no Brasil. Além de ser comercializado no Brasil, o veículo é exportado para 12 países da América Latina.

Rodas são de liga leve de 17 polegadas calçadas com pneus 205/50

Desenvolvido no Brasil sobre a plataforma MLA, o Pulse é um dos modelos mais vendidos da marca após quase três anos de vendas no mercado nacional. Em 2024, até maio, a marca está na terceira posição do ranking de SUVs com 10,3% de segment share e 33.319 unidades vendidas.

Modelo teve um consumo médio de 10,7km/l com etanol

O Pulse é vendido com três diferentes motorizações (1.3 Firefly aspirado, 1.0 Turbo 200 e 1.3 Turbo 270), dois tipos de câmbio (manual e automático CVT) e conta com as seguintes versões atualmente: Drive 1.3 MT, Drive 1.3 AT, Audace Turbo 200 AT e Impetus Turbo 200 AT.

Fiat Pulse Abarth traz volante com costuras costuras em vermelho

Nas versões mais equipadas o Fiat Pulse conta com itens como o pacote ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e itens como Comutação Automática dos Faróis, Aviso de Mudança de Faixa, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), Controle de Estabilidade e Tração (ESC) e Indicação de Frenagem de Emergência (ESS).





