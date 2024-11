Pulse e Fastback híbridos: veja o teste de consumo SUVs estreiam tecnologia Bio Hybrid desenvolvida no Brasil em duas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h00 ) twitter

A Fiat está abastecendo a rede de concessionários com os novos Pulse e Fastback Hybrid em duas versões, Audace e Impetus, já na linha 2025. O sistema funciona em uma combinação do motor T200 já conhecido (1.0 turbo flex três cilindros com 130cv e 20kgfm) com câmbio automático e um sistema híbrido leve que promete reduzir o consumo e as emissões.

Mas como ele funciona? É econômico mesmo?

O conteúdo das versões Audace e Impetus não muda a não ser na opção de cor azul Amalfi (que estreou no Pulse em 2021), nas alterações do painel digital e em mudanças mecânicas dos veículos.

Com a estreia de Pulse e Fastback, a redução de consumo fica em torno dos 10% de ganho geral, segundo o ciclo do Inmetro. Com ela, o Pulse chega a 14,4km/l e o Fastback alcança 13,9km/l, sempre com gasolina. Com etanol, o Pulse chega a 10,3km/l e o Fastback a 9,8km/l. A redução de emissões fica em torno de 17% de CO₂.

‌



Como funciona o sistema Bio Hybrid da Fiat?

Nas versões híbridas do Fastback e do Pulse, o consagrado motor T200 Flex aliado ao câmbio CVT de sete velocidades, 1.0 turbo mais terá maior eficiência energética.

O sistema híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida. Esse sistema híbrido dual-battery é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico.

‌



O sistema gera potência de até 3kW (4cv), garantindo melhor performance ao automóvel e redução de consumo de combustível.

Na prática, o sistema traz um alternador e motor de partida unidos no mesmo sistema alimentado por duas baterias, sendo uma de íons de lítio e outra de chumbo ácido (convencional), controlados por um Sistema DBSM (Dual-Battery Switch Module ou Módulo de Comutação de Duas Baterias) usado para conectar, separar ou controlar as duas baterias de acordo com a estratégia da central eletrônica, garantindo a operação eficiente e a carga adequada.

‌



Teste de rodagem e consumo

Tivemos um primeiro contato tanto com o Pulse quanto com o Fastback cujas mudanças de conteúdo são mínimas. A alteração está de fato no motor: no primeiro contato fica evidente que o sistema trabalha de forma um pouco mais suave do que apenas com o motor a combustão.

No T200 já conhecido a maior vibração por conta do motor três cilindros. Nesta versão híbrida a combinação do motor elétrico, que, na verdade, é um alternador com gerador, é bem mais suave. Na primeira parada em semáforo se nota que o sistema start/stop entra em ação de forma mais suave e a retomada é feita por alguns segundos somente com o motor elétrico.

O Pulse e o Fastback alternam de forma suave o uso dos motores graças a uma chave comutadora que é automática. E a energia extra vem em parte da bateria tradicional e em parte da bateria extra de íons de lítio sob o banco do motorista e sem que seja necessária alguma ação extra.

O painel digital mostra um pouco mais de detalhe a respeito do uso de energia combinada, nível da bateria e qual o tipo de tração usado naquele momento.

Ao fim de um teste de 11km a versão a combustão abastecida com etanol rendeu 5,7km/l enquanto a híbrida rendeu 7,5km/l o que é uma notável economia. Mesmo que não seja um sistema plugin ou com motor de tração mais robusto, o Pulse e Fastback são um primeiro passo da Stellantis rumo à eletrificação de forma mais massificada e acessível, visto o preço inicial de R$ 125,9 mil, caso do Pulse Audace Hybrid.

Confira os preços e versões

Fastback Audace T200 Hybrid AT R$ 151,9 mil

* Motor T200 Hybrid (130cv)

* Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

* Keyless

* Carregador por Indução

* Multimídia 10,1”

* Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

* AEB

* Detecção de Chuva

* Retrovisor Fotocrômico

* Farol Alto Automático

* Partida Remota

Fastback Impetus T200 Hybrid AT R$ R$ 161,9 mil

Itens da versão anterior somados além dos seguintes itens de série

* Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

* Cluster 7”

* Sensor de Estacionamento Dianteiro

* Farol de Neblina

* Luz no Retrovisor

* Retrovisor com tilt down e rebatimento

* Roda de Liga 18”

* Teto Bicolor

* Bancos em Couro

Pulse Audace T200 Hybrid AT R$ 125,9 mil

* Motor T200 Hybrid (130cv)

* Cor exclusiva Azul Amalfi

* Multimídia 10,1”

* Banco Bipartido

* Câmera de Ré e Sensor de Estacionamento

* Keyless

* Carregador por Indução

* Partida Remota

* Rodas em Liga 16”

* Volante em Couro

Pulse Impetus T200 Hybrid AT R$ 140,9 mil

Itens da versão anterior somados além dos seguintes itens de série:

* Cluster 7”

* Multimídia 10,1”

* Sensor de Estacionamento Dianteiro

* Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

* Frenagem Autônoma de Emergência (AEB)

* Farol de Neblina

* Luz no Retrovisor

* Retrovisor com tilt down e rebatimento

* Detecção de Chuva

* Retrovisor Fotocrômico

* Farol Alto Automático

* Roda de Liga 17

Bancos em couro

Teto bicolor

