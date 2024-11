Quais são os carros mais econômicos do Brasil no fim de 2024? Lista tem carros Peugeot, Fiat, Volkswagen e Chevrolet Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h27 ) twitter

Em um ano cheio de lançamentos, a economia de combustível sempre é pauta de quem vai comprar um carro. Afinal, com combustível que se manteve estável no preço, mas com alta de impostos ao longo do ano, é sempre bom economizar.

E engana-se quem acha que os menores carros são os mais econômicos. Renault Kwid e Fiat Mobi são referência em tamanho compacto, mas não necessariamente isso se reflete no consumo.

Mas quais são os carros mais econômicos do mercado agora no fim de 2024?

Peugeot 208 1.0 LIKE ou Active

As versões de entrada do Peugeot 208 são muito econômicas, especialmente nos modelos aspirados que também são os mais baratos. O motor é 1.0 de 75cv e 10,7kgfm de torque.

Marcos Camargo Jr. 08.09.2024 Marcos Camargo Jr. 08.09.2024

Consumo com gasolina: 13,3 km/l (cidade) e 15,8 km/l (estrada)

Chevrolet Onix hatch 1.0

O compacto da Chevrolet é um dos mais econômicos da categoria. Tem motor 1.0 aspirado de 80cv e 9,7kgfm de torque. O visual já está completando cinco anos e deve mudar logo, mas isso não desabona a compra agora.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Consumo com gasolina: 13,6 km/l (cidade) e 16,5 km/l (estrada)

Fiat Pulse T200 Hybrid

O Fiat Pulse é o SUV compacto mais barato do Brasil após a chegada das versões híbridas. O motor é o T200 1.0 turbo de 130cv e 20kgfm de torque e combina um pequeno motor elétrico (alternador e gerador) que rende mais economia e menos emissões.

Fotos: Fiat/Divulgação Fotos: Fiat/Divulgação

Consumo com gasolina: 13,4 km/l (cidade) e 14,4km/l (estrada)

Chevrolet Onix Plus 1.0

O visual do sedã é o mesmo há algum tempo, mas ele é um dos carros mais econômicos do segmento. A versão com motor 1.0 aspirado de 80cv e 9,8kgfm de torque é das mais econômicas.

Chevrolet Onix Plus

Consumo com gasolina: 13,5 km/l (cidade) e 17,4 km/l (estrada)

Polo 1.0 TSI

A versão manual do Polo turbo é muito econômica. O estilo mudou há quase dois anos e não deve mudar logo. O motor é 200TSI 1.0 turbo de 116cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio manual.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Consumo com gasolina: 13,7 km/l (cidade) e 16,1 km/l (estrada)

Honda City hatch

O consagrado hatch mudou há bem pouco tempo e segue como referência em consumo. O motor é 1.5 aspirado quatro cilindros com injeção direta flex com 126cv e 15,5kgfm de torque.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Consumo com gasolina: 13,2km/l (cidade) e 15km/l (estrada)

Citroën C3

As versões de entrada do C3 são bem econômicas com motor 1.0 Firefly de 75cv e 10,7kgfm de torque combinar com câmbio manual.

Fotos: Citroën/Divulgação Fotos: Citroën/Divulgação

Consumo com gasolina: 13,2km/l (cidade) e 14,5km/l (estrada).

O consumo é baseado nos dados oficiais do Inmetro e pode variar.

