Quais SUVs você pode comprar pelo mesmo preço do Tiggo 8? Na faixa dos R$ 188 mil há boas opções no mercado hoje em dia: veja o que elas oferecem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 02h00 ) ‌



Caoa Chery Tiggo 8 Pro é lançado por R$ 188,8 mil

O lançamento do Caoa Chery Tiggo 8 Pro recolocou os holofotes de atenção sobre o segmento de SUVs médios especialmente os de sete lugares como o concorrente Jeep Commander, líder deste segmento.

Com visual reformulado, boa lista de equipamentos o que inclui condução semiautonoma (dentro do pacote Max Drive oferecido de série), tela dupla de 24 polegadas e teto solar panorâmico o Tiggo 8 Pro propõe ser uma opção custo benefício. Seu motor 1.6 TGDI de 187cv e 28kgfm e câmbio de sete marchas propõe ser um passo além na entre da desempenho.

O Tiggo 8 Pro custa R$ 188,8 mil em versão única sem opcionais e assim vamos listar quais veículos estão na mesma faixa de preços que o estreante.

Corolla Cross XRE - R$ 178,5 mil

A segunda versão do Corolla Cross pode ser adquirida pelo mesmo preço do Tiggo 8 e ainda sobra um troco. Com motor 2.0 aspirado de 177cv e 21kgfm de torque. Essa versão traz chave presencial, acabamento em couro, central multimídia de 9″ com conexão Android Auto e Apple CarPlay, painel digital de 12,3″, volante com controles de áudio, rodas aro 18 e itens esperados como Toyota Safety Sense de condução semiautonoma que são pontos fortes do SUV além dos cinco anos de garantia.

‌



T-Cross Highline 250TSI - R$ 175,9 mil ou com opcional ADAS por R$ 178,5 mil ou com teto solar adicional sai por R$ 185,8 mil

A versão mais equipada do T-Cross também custa um pouco menos que o Tiggo 8 Pro. A Highline tem como ponto alto o motor 250TSI 1.4 turbo de 150cv e 25kgfm de torque. Essa versão tem acabamento melhor com detalhes cromados, novo aplique no painel, retrovisor eletrocromico, sensor de chuva e pedais esportivos. Somando os opcionais de ADAS e teto solar panorâmico a conta sobe e encosta no preço do Tiggo 8 Pro.

BYD Song Pro GL por R$ 189 mil

O SUV híbrido da BYD fica na linha direta de combate diante do Tiggo 8 Pro. O Song Pro GL tem a mesma proposta de custo benefício embora custe R$ 1 mil a mais que o Tiggo 8 Pro (afinal quem tem R$ 188,9 mil tem R$ 189,9 mil). Tem motor 1.5 turbo a gasolina e motor elétrico com 223cv somados e bateria que alcança 71km no modo elétrico com 12,9kwh. O Song Pro GL tem multimídia giratória de 12,8 polegadas, câmera 360° para manobras, painel de instrumentos digital, ar-condicionado digital mas dispensa pacote ADAS.

‌



Volkswagen Taos Comfortline por R$ 186,9 mil

Bem perto do preço do Tiggo 7 Pro é possível comprar o Taos Comfortline, versão de entrada do SUV médio da Volkswgen. Tem o mesmo motor 250TSi do T-Cross: 1.4 turbo de 150cv e 25kgfm de torque. Tem painel digital, multimídia de 10 polegadas e bom espaço interno além de ar-condicionado de duas zonas, saídas para o banco traseiro, carregador de celular por indução, monitor de pressão dos pneus, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, entre outros. Não tem pacote ADAS disponível só no Highline de R$ 210 mil.

Jeep Compass Sport por R$ 182 mil

A versão de entrada do líder de vendas entre os SUVs médios tem visual mais simples que as demais sem frisos e muitos detalhes cromados ou rodas com novo desenho. Tem bom acabamento com painel digital, multimídia de 8,4 polegadas e motor 1.3 turbo de 185cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis velocidades.

‌



Jeep Compass Sport 2023 vem equipado com motor 1.3 litro turbo, que entrega até 185 cv com torque de 27,5 kgfm Jeep/Divulgação

Honda HR-V Advance por R$ 188,5 mil

Por quase o mesmo preço do Tiggo 8 a Honda oferece o HR-V de entrada com motor turbo. Com boa fama mecânica, o SUV compacto tem motor 1.5 turbo i-VTEC flex de 177 cv e 24,5 kgfm.

Tem bancos em couro, pacote Honda Sensing com todos os assistentes à condução. Fica devendo itens como bancos elétricos e um teto solar nesta versão.

