Quais SUVs zero km custam o mesmo preço do BYD Song Pro? Preço do SUV híbrido pode atrair compradores de modelos compactos mas principalmente médios no Brasil

BYD Song Pro chega de olho em SUVs compactos com motor híbrido por menos de R$ 190 mil

A BYD apresentou nesta semana o SUV híbrido Song Pro, mais um crossover eletrificado que promete economia e desempenho. O Song Pro tem motor 1.5 aspirado combinado com motor elétrico de 223 ou 235cv e será vendido em duas versões: GL por R$ 189.800 e a GS por R$ 199.800.

Enquanto você confere aqui a matéria do lançamento fica a questão: quais são os clientes que s BYD quer conquistar com o Song Pro considerando esse posicionamento de preços?

Vamos analisar. Com esse preço inicial o Song Peo fica acima dos modelos compactos como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta topo de linha que já estão na linha dos R$ 180 mil porém não oferecem motor híbrido. Da mesma forma o Song Pro está na base ou faixa intermediária de modelos médios consagrados como Toyota Corolla Cross, Jeep Compass, Volkswagen Taos, Ford Territory, Caoa Chery Tiggo 7 Pro entre outros. E nenhum dos concorrentes dessa categoria é híbrido. Mas o que é possível comprar pelo valor de R$ 189 mil hoje em dia considerando apenas o segmento de SUVs?

Jeep Compass na versão Longitude T270 sai por R$ 186.690

Jeep Compass Longitude por R$ 196,9 mil

O SUV mais vendido do Brasil vem na versão Longutude com motor 1.3 T270 de 185cv e câmbio automático de seis marchas. Traz pacote de assistência à condução nível 2, algo que o Song Pro não tem, rodas aro 18 e som premium Beats. Porém ainda não é híbrido e oferece menos potência que o concorrente que é mais barato.

Toyota Corolla Cross XRX por R$ 191,7 mil

O SUV médio da Toyota nessa versão tem motor 2.0 aspirado de 175cv e câmbio automático vindo do pacote completo de assistência à condução como ponto forte e itens como bancos elétricos e teto solar. Porém o motor não é híbrido como no concorrente. Quem quiser optar pela versão eletrificada tem que investir ao menos R$ 202 mil.

Ford Territory por R$ 215 mil

O SUV da Ford chega importado ao Brasil com oferta de amplo espaço interno que é seu ponto mais forte e motor 1.5 turbo com câmbio automático. Também traz itens bem recheados na versão única Titanium mas também não é sequer híbrido leve e custa mais caro que o BYD chegando perto do Song Plus com posicionamento de preço superior ao da Ford.

Volkswagen Taos Highline por R$ 210,9 mil

O SUV da Volkswagen tem como destaque a oferta de itens de série como assistência à condução, painel digital e comandos bem modernos porém é mais um crossover mais caro que o modelo estreante e não tem assistência híbrida. O Taos vem com motor 1.4 turbo de 150cv combinado com transmissão automática de seis marchas.

Caoa Chery Tiggo 7 Pro Max Drive por R$ 169,9 mil

O SUV da Caoa vem com motor 1.5 turbo de 157/160cv e sistema híbrido leve de 48V e bom pacote de itens a bordo com segurança ativa e frenagem autônoma, multimídia ampla e outros itens desta versão e vale a comparação antes de tomar a melhor decisão de compra.

