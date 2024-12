Qual a potência de um carro da Fórmula E, categoria de elétrico da Fia Com conjunto leve e eficiente, carros aceleram de 0-100km/h em menos de 2s Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/12/2024 - 07h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 07h00 ) twitter

Neste final de semana em São Paulo ocorre a abertura da 11ª temporada da Fórmula E no Distrito Anhembi. Mas pouca gente conhece os bólidos silenciosos que cruzam os quase 3km da pista do sambódromo. Essa temporada marca a estreia do carro GEN3 EVO que está sendo lançado em São Paulo, apresentando avanços de ponta, como aceleração de 0 a 100 km/h em 1,86s, tração nas quatro rodas para melhor desempenho e inovações focadas em sustentabilidade, como pneus Hankook com 35% de materiais reutilizáveis e baterias de origem ética.

Mas qual a potência de um carro da Fórmula E? O carro atual tem 476cv mas a corrida trabalha com máxima de 407cv. As baterias são curiosamente pequenas e usam conjunto de 41kwh porém a Fia estabeleceu que em SP o máximo será de 38,5kwh. Entre as novidades em testes estão o sistema de carga rápida de 600kw, capaz de “completar” a carga do carro em 30 segundos adicionando mais potência em intervalos menores de troca.

Após o recorde da Temporada 10 recorde, o atual Campeão Mundial Pascal Wehrlein e os Vice-Campeões Mitch Evans e Nick Cassidy tentarão continuar seu domínio ao lado do herói local Lucas di Grassi, que deve correr diante de uma apaixonada multidão brasileira.

O carro pesa 862kg considerando piloto e baterias. Assim, a equipe precisa trabalhar com esse limite e atender ao regulamento da competição. É esperada a estreia de um novo carro em nova geração em 2026. Ele deverá ser mais potente, leve e rápido e o que deve mudar mesmo é o sistema de carga rápida.

Veja o que também mudou nos carros que estreiam a 11ª geração do carro da Fórmula E

DESTAQUES DO GEN3 EVO:

Aceleração : 0 a 100 km/h em 1,86 segundos - 30% mais rápido que os carros de F1 atuais.

Aerodinâmica e durabilidade : bodykit reforçado e otimizado para desempenho e resistência.

Introdução da tração integral : uma mudança radical disponível durante duelos de qualificação, largadas de corrida e MODO ATAQUE para maior controle e tração.

Pneus de última geração : os pneus Hankook iON otimizados oferecem aderência superior e agora incluem 35% de materiais reutilizáveis, contra 26% dos compostos anteriores.

Sustentabilidade na essência : o fornecimento ético e sustentável" de materiais para baterias garante impacto ambiental mínimo.

Pela primeira vez, os pilotos desbloquearão a tração integral durante momentos críticos dos fins de semana de corrida, proporcionando aceleração e controle inigualáveis quando mais importa. Emparelhado com uma filosofia de design enraizada na sustentabilidade, o GEN3 Evo sinaliza o impulso implacável da Fórmula E para redefinir a tecnologia enquanto pavimenta o caminho para um futuro mais verde.

