Qual é o carro compacto automático mais barato em 2024? Veja o guia de compra Hoje ter um carro que traz desempenho e economia já supõe gastar ao menos R$ 95,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Citroën/Divulgação Citroën/Divulgação

Escolher um hatchback compacto com transmissão automática em 2024 pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando o orçamento é mais limitado. No entanto, há várias opções no mercado que oferecem uma combinação atraente de preço, desempenho e recursos tecnológicos. Ainda assim hoje ter um carro que traz desempenho e economia já supõe gastar ao menos R$ 95,9 mil. Aqui estão os cinco modelos mais baratos com câmbio automático disponíveis no Brasil:

1. Citroën C3 You por R$ 95.990

- Motor 1.0 turbo T200 flex, 130 cv e 20 kgfm de torque

- Transmissão: Automática CVT que simula sete marchas

- Destaques: Tela touchscreen de 10″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, controle de tração e estabilidade, três entradas USB, câmera de ré, ar-condicionado, direção elétrica.

‌



Citroën/Divulgação Citroën/Divulgação

É o carro mais barato da Gama de compactos e tem bom desempenho além de um visual novo com detalhes na cor azul, roda de liga em preto brilhante e teto em cor contrastante.

Versão Fiat Argo Drive 1.3 AT ainda conta com pacote S-Design - Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

2. Fiat Argo Drive 1.3 AT por R$ 97.990

- Motor: 1.3 Firefly, até 107 cv e 13,7 kgfm de torque

‌



- Transmissão: Automática CVT de sete marchas

- Destaques: Multimídia Uconnect de 7 polegadas, controle eletrônico de tração e estabilidade, rodas de 15 polegadas, direção elétrica progressiva.

‌



Foto: Marcos Camargo JR. Foto: Marcos Camargo JR.

É um carro com boa entrega de itens de série com visual mais tradicional uma vez que o Argo já é um carro de sete anos de mercado e teve poucas mudanças ao longo do tempo.

3. Volkswagen Polo Sense TSI - R$ 102.990

- Motor: 1.0 turbo, até 116 cv e 16,8 kgfm de torque

- Transmissão: Automática de seis velocidades

- Destaques: Assistente de partida em subida, sistema Keyless, ar-condicionado, tela de 8 polegadas no painel de instrumentos, sensores de estacionamento traseiros.

Polo Sense 2024 - Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

O Polo Sense traz um visual levemente reestilizado em 2023 e tem boa fama mecânica além de cinco estrelas nos testes de colisão do Latin NCAP.

Chevrolet Onix 2020 - Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

4. Chevrolet Onix AT Turbo - R$ 105.290

- Motor: 1.0 Turbo, até 116 cv

- Transmissão: Automática de seis velocidades

- Destaques: Seis airbags, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado, computador de bordo.

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch Marcos Camargo Jr.

É um carro consagrado no mercado e com bom pós-venda além de manutenção simples por sua mecânica usada há cinco anos na linha do Tracker, Montana e do Onix.

5. Hyundai HB20 Comfort Plus - R$ 109.490

- Motor: 1.0 Kappa TGDi, até 120 cv

- Transmissão: Automática

- Destaques: Tela multimídia blueMedia de 8 polegadas, rodas de liga-leve de 16 polegadas, câmera de ré, acendimento automático dos faróis.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O Hyundai HB20 é outro destaque da lista, por ter mecânica bem confiável e ser o único a oferecer cinco anos de garantia de fábrica.

Traseira tem desafios e lanternas até as extremidades do novo Hyundai HB20 2023 - Foto: Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Esses modelos oferecem uma gama de preços que variam de R$ 95,9 mil a R$ 109,4 mil, cada um com seus próprios pontos fortes em termos de desempenho, tecnologia e conforto. Ao considerar essas opções, os consumidores podem encontrar um hatchback que melhor se ajuste às suas necessidades e orçamento.