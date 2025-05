Qual o melhor híbrido plug-in? Haval H6, Song Plus ou Outlander PHEV Modelos chineses levam vantagem pelo custo benefício Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

O Toyota Corolla Cross é lider entre os SUVs médios e tambem uma versão híbrida de boa aceitação. Mas quando o assunto são os híbridos plugin novas opções surgem de olho em um consumidor que deseja um passo a mais na eletrificação. Esses modelos, que combinam motor a combustão com propulsor elétrico recarregável na tomada, ampliam sua participação nas vendas com lançamentos estratégicos, como é o caso do BYD Song Plus DM-i, do GWM Haval H6 PHEV19, além das novas versões mais potentes como o BYD Song Plus Premium e do não chinês, mas sim japonês Mitsubishi Outlander PHEV* que passam a disputar o interesse dos consumidores dispostos a pagar mais por desempenho, eficiência e tecnologia.

GWM/Divulgação News Motor

Mas na hora de escolher: quais SUVs híbridos plugin são os mais eficientes? E quais oferecem o melhor custo benefício considerando as marcas generalistas,

Ficha técnica: espaço interno e dimensões familiares

‌



Apesar do design mais esportivo do BYD, o GWM Haval H6 PHEV19 tem dimensões próximas e bom aproveitamento interno. O Song Plus mede 4,70 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,68 m de altura e 2,76 m de entre-eixos, com porta-malas de 574 litros. O Haval mede 4,68 m de comprimento, 1,88 m de largura, 1,73 m de altura e 2,73 m de entre-eixos, com porta-malas de 560 litros.

‌



Mitsubishi/Reprodução

Já o Mitsubishi Outlander PHEV chega com 4,71 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,74 m de altura e entre-eixos de 2,70 m. O porta-malas ainda não foi confirmado oficialmente no Brasil, mas em mercados como o dos EUA tem capacidade de 478 litros. Vale ressaltar que o utilitário esportivo conta com espaço para sete passageiros. É espaçoso e tem o desenho típico dos SUvs da marca sem grandes novidades.

Song Premium 2025: teste completo com SUV da BYD que tem 324cv BYD Song Plus Premium

O BYD Song Plus Premium é o maior da linha, com 4,77 m de comprimento, mantendo largura e entre-eixos semelhantes ao DM-i. O Outlander leva vantagem pelos sete lugares mas em termos de dimensões o BYD Song Plus Premium é o maior do comparativo.

‌



Potência: o desempenho é destaque do BYD Premium

O Haval H6 PHEV19 entrega 326 cv e 53 kgfm de torque com conjunto híbrido composto por motor 1.5 turbo e um motor elétrico, acelerando de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

O BYD Song Plus DM-i tem conjunto de 235 cv e 40,8 kgfm, fazendo o 0 a 100 km/h em 8,3 segundos. Já o Song Premium Plus eleva o patamar com 324 cv combinados, oriundos de um motor 1.5 turbo e dois motores elétricos que garantem aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,2 segundos, a melhor da categoria.

Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

Por sua vez, o Mitsubishi Outlander PHEV combina motor 2.4 a gasolina de 134 cv com dois motores elétricos, totalizando 302 cv. A aceleração não foi divulgada oficialmente.

Autonomia: destaque para o BYD Song Plus DM-i

A proposta do BYD Song Plus DM-i é priorizar a eficiência, uma vez que pode rodar até 1.200 km com tanque cheio e bateria carregada. O Haval H6 PHEV19 chega a 644 km no mesmo cenário, e o Song Plus Premium registra 690 km segundo o Inmetro. É mais potente e por isso menos eficiente.

Mitsubishi/Reprodução

O Outlander PHEV tem autonomia combinada estimada de cerca de 800 km, com 86 km no modo 100% elétrico no ciclo WLTP, visto que ainda não teve o Inmetro divulgado, o que irá fazer essa autonomia cair. Seu conjunto mecânico e atual mas ao considerar a ficha técnica não bate os rivais chineses.

Bateria e modo elétrico

A bateria do Haval é de 19 kWh, com autonomia elétrica de até 115 km (WLTP), mas homologado no Brasil com 74 km (Inmetro). O Song Plus DM-i conta com bateria de 18,3 kWh e autonomia elétrica de 105 km após atualização.

Song Premium 2025: teste completo com SUV da BYD que tem 324cv BYD Song Plus Premium

O Outlander PHEV vem com bateria de 22,7 kWh, rodando até 86 km no modo elétrico, enquanto o Song Plus Premium utiliza o mesmo conjunto do irmão DM-i, mas com configuração de tração integral. Neste quesito, o Haval leva a melhor pela eficiência do modo elétrico.

Equipamentos e tecnologia

O Haval H6 PHEV19 se destaca em equipamentos com pacote ADAS completo de nível 2+, oferecendo assistência de faixa, piloto automático adaptativo com Stop&Go, Auto Reverse, Parking Assist e V2L, que fornece energia elétrica para outros dispositivos.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

O BYD Song Plus DM-i tem boa lista de itens, incluindo multimídia giratória de 12,8″, GPS nativo, seis airbags e assistentes de condução. O Song Plus Premium sobe o nível, com painel digital de 12,3″, central multimídia de 15,36″, teto solar, carregador por indução, câmera 360°, bancos ventilados com ajustes elétricos e piloto automático adaptativo.

Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

O Outlander PHEV oferece multimídia de 9,6″, painel digital de 12″, som com 10 alto-falantes e bancos com massageador na versão topo de linha. A tração integral S-AWC é um diferencial técnico importante, principalmente para quem busca um uso mais versátil.

Conclusão: qual o híbrido plug-in ideal?

Na faixa dos R$ 229 mil, o consumidor pode escolher entre o Haval H6 PHEV19, mais potente e equipado, ou o BYD Song Plus DM-i, com foco na eficiência e maior autonomia elétrica.

Mitsubishi/Reprodução

Acima dos R$ 290 mil, o BYD Song Plus Premium entrega desempenho digno de esportivo e tecnologia embarcada mais sofisticada além de tração integral. Já o Mitsubishi Outlander PHEV, na casa dos R$ 370 mil** mira um público mais exigente em conforto, espaço e tração integral, com bom equilíbrio entre potência e eficiência. No entanto, é um preço bem mais alto do que os rivais do mesmo porte e até mais eficientes do que ele em termos de motorização.

BYD SONG PLUS 2025: 1.200km SEM REABASTECER! VEJA O VÍDEO!

*o Outlander PHEV ainda não foi oficialmente lançado no mercado porém o R7-Autos Carros apurou com exclusividade as configurações do SUV e possíveis preços segundo a própria rede de concessionários.

**o preço é baseado na apuração com fontes de rede de concessionários e não foi divulgado oficialmente.

