Quanto custa consertar um carro elétrico após um acidente? Consertos de modelos elétricos são mesmo mais caros, indica pesquisa feita nos EUA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Custo médio de reparo dos carros elétricos é 20% maior que o dos veículos à combustão Dirceu Portugal/Fotoarena/Estadão Conteúdo – 15.08.2024

Apesar da desaceleração nas vendas de veículos elétricos a bateria (BEVs) nos EUA, o número de colisões e acidentes envolvendo esses veículos continua a subir, com um aumento de 2,5% no segundo trimestre de 2024, segundo um estudo da empresa Mitchell. Porém o que chamou a atenção no aumento dos sinistros envolvendo carros elétricos não é o número em si uma vez que a frota desses carros vem crescendo.

Segundo a Mitchell que pesquisou o custo de reparos mais comuns de modelos elétricos mais vendidos, o custo médio de reparo dos carros elétricos é 20% maior que o dos veículos a combustão interna (ICE), com valores médios de US$ 5.753 para BEVs (R$ 31 mil por reparo) e US$ 4.806 (R$ 26,4 mil) para combustão. No Canadá, essa diferença chega a 31%.

Os modelos Tesla Model 3 e Model Y lideram as ocorrências de sinistros entre os BEVs, até porque são os elétricos mais vendidos nos EUA. Atualmente os carros da empresa do bilionário Elon Musk representam mais da metade dos casos nos EUA e no Canadá.

A mesma pesquisa informa que os carros híbridos também têm custo de reparo mais alto: em média 12,5% cento a mais que seus equivalentes a combustão.Os motivos para o custo mais alto seriam o valor da mão-de-obra especializada, as peças de reposição cujo preço é maior e em muitos casos reparos no sistema elétrico e de bateria também aumentam o custo de um conserto.

‌



A frequência do evento de “perda total” é semelhante entre os veículos ICE mais novos e os BEVs, com taxas de 9,45% e 9,16%, respectivamente. Isso reflete a crescente complexidade dos veículos modernos, tornando-os mais caros e difíceis de reparar. Embora os carros elétricos exijam mais horas de trabalho mecânico em cada conserto, eles são menos propensos a necessitar de reparos estruturais em comparação com seus equivalentes a combustão, sugerindo que a integridade estrutural dos EVs pode ser maior. Isso ocorre em função de muitas vezes a bateria estar presa à estrutura do veículo tornando a resistência maior em caso de danos.

ANDEI NO TESLA MODEL 3 ELETRICO! Veja avaliação, autonomia, preço e mais. VEJA O VÍDEO!