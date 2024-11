Quanto custam as versões topo de linha das picapes em 2024? Jac Hunter é a mais em conta e a mais cara é a Amarok V6 Extreme por R$ 350 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/11/2024 - 20h03 (Atualizado em 25/11/2024 - 20h03 ) twitter

O mercado de picapes médias do Brasil e conta com sete produtos. A líder de vendas é a Toyota Hilux e segue de forma isolada no mercado seguida pela crescente alta da Ford Ranger e a S10 em terceiro lugar. Mas quais são preços de picapes médias turbodiesel no Brasil atualmente em 2024? O R7-Autos Carros listou as principais versões completas das picapes médias do nosso mercado.

Nissan/Divulgação Nissan/Divulgação

Nissan Frontier Pro 4X

A versão topo de linha Pro 4X tem visual esportivo com detalhes da grade preta e uma mudança de estilo que já tem dois anos de mercado. Não é a mais completa do mercado e não traz, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo e detecção de pedestres e frenagem automática. Sua mecânica também não é a mais potente do segmento e traz o 2,3 litros com 190 cv e o torque para 45,9 mkgf com tração 4x4 e câmbio automático de seis marchas.

A Frontier Pro 4X custa em torno de R$ 275 mil em constantes promoções da Nissan para sua picape

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Chevrolet S10 High Country

A GM é a terceira picape mais vendida do país depois que perdeu o ritmo com a ascendência da Ford Ranger mas ainda é bem competitiva. Com motor 2.8 turbodiesel de 207 cv de potência e 52 kgfm de torque tem transmissão automática de 8 marchas. Tem itens como multimídia com Wi-Fi embarcado e bom conjunto de conectividade além de boa lista de itens de série ao preço de R$ 307,9 mil.

Toyota Hilux SRX

A líder de mercado já é uma picape antiga de geração, diga-se de passagem. Tem visual atualizado levemente em 2023 e tem como trunfo a garantia inédita de dez anos mediante plano de manutenção e agora tem aplicativo Toyota App. O motor é o mesmo 2.8 turbodiesel com 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque com câmbio automático de seis velocidades atualizado com filtro de partículas diesel e um tanque de Arla 32. Preço: R$ 339,9 mil

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Amarok V6 Extreme

Também antiga de geração a Amarok é a picape mais potente do país. Ganhou visual atualizado neste ano com nova dianteira e traseira e manteve a motorização. A versão V6 tem o 3.0 de 258 cv (com função overboost até 272 cv) com Tração 4Motion, assistente para partida em subida (HSA), controle automático de descida (HDC) e ABS Off-road.

A Nova Amarok ganhou ainda um dispositivo de alerta à condução auxilia o condutor como os alertas de saída de faixa e de colisão frontal. Preço: R$ 350,9 mil

Fiat Titano Ranch será a versão mais completa da picape média Fiat Divulgação

Fiat Titano Ranch

A picape topo de linha da ganha Titano é uma estreia recente no país. Tem visual atualizado e motor 2.2 Turbodiesel com 180 cv e 40,8 mkgf de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades. O preço é muito atrativo mas também tem itens de assistência à condução do motorista como frenagem automática e controle de cruzeiro adaptativo. A multimídia não é nativa e tem baixa resolução mas ela é a mais barata entre as versões topo de linha e sai por R$ 259,9 mil.

JAC Motors/Divulgação JAC Motors/Divulgação

JAC Hunter

A picape da JAC Motors está chegando ao país porém já tendo preço revelado e itens de série divulgamos vamos destacar seus atributos. O motor é 2.0 turbodiesel de 191 cv de potência e 46,9 kgfm de torque com câmbio automático de oito marchas da ZF. A Hunter tem painel de instrumentos digital de 7″, central multimídia com tela de 13″ com Android Auto e Apple Car Play, bancos dianteiros com ajustes elétricos e teto solar custando R$ 259,9 mil.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi Triton Katana

A nova geração da Mitsubishi tem na versão Katana seu modelo topo de linha. Além do novo visual ganha o motor 2.4 diesel 4N16 Super High Power de dupla turbina com 205cv e 47,9 kgfm e câmbio automático de seis marchas com tração 4x4. Não traz controle de Cruzeiro adaptativo mas traz inovações como nova suspensão, novo painel e volante, novo sistema multimídia com tela de 9” compatível com os sistemas Android Auto e Apple Carplay e estrutura mais rígida segundo a marca. Preço: R$ 329,9 mil.

