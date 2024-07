Quanto custavam os carros de luxo no Brasil dos anos 1980? Nesta época devido à ausência dos modelos importados a gama de veículos de luxo era bastante reduzida Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 02h00 ) ‌



A década de 80 no Brasil ficou marcada por um momento econômico muito difícil. Havia hiper inflação e os dados econômicos como um todo eram bastante negativos. A indústria automobilística passou por uma severa crise embora muitos projetos também fossem atualizados nessa época. Pouco a gente sabe mas não haviam carros de luxo no Brasil dos anos 1980.

Carro de luxo no país eram os modelos médios e até compactos na Europa em suas versões mais equipadas que muito raramente tinham por exemplo câmbio automático, ar condicionado ou direção assistida.

Além destas considerações, é preciso lembrar que nesta época devido à ausência dos modelos importados a gama de veículos de luxo era bastante reduzida.

Carros importados, por exemplo, era um modelo de segunda mão geralmente já bastante usados e deixados de lado por embaixadas por exemplo. Vamos considerar o ano de 1986 onde o Chevrolet Opala Diplomata, Volkswagen Santana, Chevrolet Monza e mesmo um Fiat Uno 1.5R?

Chevrolet Opala Diplomata

Depois do fim de modelos como o Dodge Dart Grand Sedã e o Ford Galaxie, a Chevrolet conseguiu reinar absoluta nas vendas de modelos topo de linha o veterano opala. A versão diplomata seguiu os anos 80 e se consolidou como um modelo de luxo para clientes mais conservadores.

Com motor seis cilindros, bancos com acabamento navalhado, direção hidráulica e ar condicionado mas raramente automático o Diplomata era o carro mais caro da época pelo equivalente a R$ 219,2 mil. E estamos falando de um carro que já tinha 20 anos de vida.

Volkswagen Santana CD

O Volkswagen Santana surgiu na metade dos anos 80 com esse nome que na verdade era uma nova geração do clássico Passat.

A marca de apelo popular na Europa estreava com seu modelo médio que aqui era considerado um carro de luxo e o sedã na versão CD topo de linha tinha câmbio de cinco marchas e acabamento em veludo mas se e direção eram opcionais. O seu preço era de R$ 198,6 mil à época.

Chevrolet Monza

O Monza era a versão nacional do conhecido Opel Ascona, um carro compacto na Europa que estreou no Brasil com status de modelo moderno desde o seu desenho até a mecânica.

Estreou por aqui como modelo hatch e em 1986 a versão topo de linha SL/E custava R$ 135.150, um valor competitivo na época o que explicou em parte o seu sucesso.

Chevrolet Monza Classic 1987 Reprodução/Google

Ford Del Rey Ghia

O Ford del Rey estreou no início dos anos 80 com a pretensão de substituir o Ford Galaxie. Embora fosse um carro muito mais compacto e com motor quatro cilindros, suas linhas clássicas e horizontais remontavam ao estilo do luxuoso sedã com motor V8.

Na metade dos 1980 o Del Rey tinha acabamento exemplar para a época embora tivesse um motor 1.6 de baixo desempenho. Custava R$ 176.750 em 1986.

A Fiat não tinha um clássico sedã para ingressar nessa lista. O Prêmio estreou em 1985 e a versão mais equipada era a CS com motor motor 1.5 Sevel, com 71,4cv de potência e torque de 12,3 kgfm. O CSL que teria opção de direção assistida e ar condicionado só chegou no ano seguinte pelo equivalente ao valor do Uno 1.5R. Estes eram os veículos da Fiat mais caros da época por cerca de R$ 130 mil.

