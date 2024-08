Ram anuncia nova versão Rebel para a Rampage que pode estrear motor 2.2 turbodiesel Picape deve vir com motor 30cv mais potente e tração 4x4 com uma nomenclatura já conhecida Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2024 - 12h54 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h54 ) ‌



A Rampage tem um ano no mercado nacional e tem conquistado novos consumidores para a marca. Hoje a divisão de picapes da Stellantis anunciou que irá lançar uma nova versão limitada para a picape Rampage, que está completando um ano de mercado. A RAM divulgou uma imagem do carro com perfil esportivo mas não cravou o nome de uma versão especial ou esportiva. Nas imagens a nomenclatura Rebel se destaca e deve vir acompanhada de outro nome marcando a versão especial.

Rebel (Stellantis reprodução)

A Rampage deve usar o novo motor 2.2 turbodiesel de 200cv que deverá substituir o atual 2.0 Multijet de 170cv. O motor novo também é europeu da família Pratola Serra que já foi usado no Cherokee na Europa e também atende as novas regras de emissões que passam a vigorar a partir de janeiro de 2025. Câmbio automático de nove marchas e também tração 4X4 devem integrar o pacote.

Rebel (Stellantis reprodução)

No vídeo teaser divulgado é possível ver detalhes em vermelho, costura dos bancos em couro preto com detalhes em vermelho e algumas informações estéticas da picape que chega em breve.

Rebel (Stellantis reprodução)

“esse ano que a marca do poder inigualável completa 15 anos como marca independente focada na produção e comercialização de picapes premium, a Ram prepara mais uma novidade que será revelada muito em breve”, diz o comunicado.