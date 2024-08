RAM Classic deixará de ser produzida em setembro, diz documento Linha tradicional deixará de ser oferecida mas nova versão manterá opções de entrada com motor seis cilindros Hurricane Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h00 ) ‌



A Stellantis já havia anunciado mas agora o vazamento de um documento interno mostra que o fim da RAM Classic está mesmo próximo. “A RAM 1500 Classic está agendada para ter sua produção encerrada em setembro deixando esta fábrica apenas SUVs grandes”. O anúncio interno veio após a confirmação de que parte dos funcionários da fábrica de Warren entrariam em layoff justamente para desmobilização da linha de picapes.

Na mesma fábrica são feitos os Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer a combustão que seguem sendo oferecidos. A RAM 1500 Classic representava o fim desta geração que foi lançada há 15 anos.

Nos últimos anos a Classic tinha boa aceitação entre o público frotista que demandava versões de entrada feitas para o trabalho. É o caso da linha Tradesman de preço mais acessível. No Brasil a Classic também foi vendida nos últimos dois anos e se despediu com uma versão especial.

No entanto o CEO da RAM Christine Feuell afirmou que a versão de entrada seguirá na atual geração rebatizada de HEMI-powered Ram 1500 Classic. Atualmente as verões Tradesman e Warlock são oferecidas com motor 3,6 litros V6 Pentastar de 305cv ou 5,7 litros V8 de 395cv, que custa 10% a mais que a opção de menor potência.

A versão 2025 da Tradesman terá motor 3,0 litros Hurricane que é um seis cilindros em linha e não mais o motor V8. Mas já tem sido difícil encontrar toda a gama de versões nos EUA. Ainda há 737 unidades da linha 2023 à venda e um estoque de 3.643 unidades já com menor sortimento de cores e itens de série.

