RAM comemora 15 anos de trajetória como marca independente no Brasil Marca reuniu clientes, embaixadores e picapes personalizadas com acessórios Mopar em um evento no interior de São Paulo Autos Carros|Marcos Camargo Jr 28/11/2024 - 18h00

A RAM comemorou seus 15 anos como marca independente no Brasil no último sábado (23/11), em um evento que reuniu mais de 700 pessoas no interior de São Paulo. A celebração contou com a presença de embaixadores como Raquel Wedmann, Jessica Sabbag, Almir Cambra, Luca Ferrari, Felipe Titto e Ju Lima, além de apresentações musicais, incluindo a cantora Lauana Prado, nova parceira da marca.

Os participantes puderam conferir todos os modelos do portfólio atual da RAM no Brasil e participar de uma votação para eleger as 10 picapes personalizadas com acessórios Mopar que mais se destacaram. A ação foi organizada pela Mopar, responsável por acessórios genuínos da marca.

Estiveram no evento clientes inscritos no programa de relacionamento Ram Society, além de integrantes de clubes de fãs, como Mulheres de Ram, Ram Clube Brasil, Grupo Ram BR, entre outros.

Números de vendas em 2024

Em relação às vendas, a Rampage teve 2.370 unidades vendidas em outubro e 20.052 unidades no acumulado do ano. A Ram 2500 teve 215 unidades negociadas no décimo mês do ano e 1.478 unidades contabilizadas nos dez primeiros meses de 2024. A Ram 3500 teve 160 unidades licenciadas no Brasil no mês anterior e 1.424 unidades adquiridas neste ano. Já a Ram 1500 teve 49 unidades vendidas no mês passado e 1.86 unidades emplacadas entre janeiro e outubro de 2024. Os dados são da Fenabrave.

