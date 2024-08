RAM lança 2500 Rodeo com seis lugares mas exige carta C Versão limitada terá só 77 unidades com acabamento exclusivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 11/08/2024 - 11h00 ) ‌



A RAM apresentou durante o Festival Interlagos a série especial Rodeio da picape 2500. Com motor diesel, a 2500 Rodeo terá só 77 unidades - referência a Festa do Peão de Barretos - que começou em 1946 e se tornou o maior evento desse tipo na América do Sul.

A RAM 2500 Rodeo é baseada na Laramie e tem uma customização discreta com luzes extras no teto ao estilo das picapes americanas. Também traz retrovisores externos com extensor, estribo e acabamento com emblema cromado escrito “Rodeo”.

Por dentro a RAM 2500 é uma Laramie com central multimídia de 12 polegadas, 9 pontos USB, 3 tomadas de 115V, o espaço extra do porta objetos nas laterais (Rambox), bancos em couro e som Alpine de 506 watts e câmera de 360°.

Outra novidade é que graças a um “banquinho” extra instalado sob o console central dobrável há um cinto transformando a RAM 2500 em uma picape de seis lugares. Mas é preciso atenção: toda a linha 2500 e 3500 exige carta categoria C enquanto a linha 1500 exige apenas categoria B.

O motor é o conhecido Cummins 6.7 turbodiesel com 377 cv de potência e 117,2 kgfm de torque associado ao câmbio automático e tração 4x4. A série de 77 picapes custará R$ 469.990 e uma delas será exposta em Barretos onde a RAM terá um estande e ativação junto ao público presente.