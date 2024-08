Ram lança Rebel Ignition com visual esportivo em série limitada por R$ 286,9 mil Versão terá 150 unidades com cor externa laranja “ignition” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2024 - 13h24 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h24 ) ‌



Com 22 mil unidades empladas e crescimento acima dos 220% no primeiro semestre, a RAM comemora os números positivos no país obtidos com o reforço da RAMPAGE e lança a primeira série especial Rebel Ignition.

Rampage Rebel Ignition tem proposta esportiva e estreia por R$ 286,9 mil

Baseada no conceito Rampage Hurricane, a série especial da picape premium Rebel Ignition tem proposta esportiva mas sem o esperado motor diesel 2.2 que deve ficar para uma próxima oportunidade.

Rampage Rebel Ignition tem proposta esportiva e estreia por R$ 286,9 mil

Externamente a Rebel Ignition tem cor laranja “ignition”, rodas 17 equipadas com pneu All Terrain Plus e rodas na cor preta vem como a maçaneta e projeção do logo da marca nas portas. O teto vem pintado na cor preta e há um amplo adesivo na caçamba, capota marítima e santantonio (chamado de “Rambar”) preto fosco.

Rampage Rebel Ignition tem proposta esportiva e estreia por R$ 286,9 mil

Os bancos tem couro e suede e são exclusivos da versão com emblema bordado “Rebel” além de costuras laranja no painel, tapete de bordas elevadas, som premium com 9 falantes Harman Kardon e motor Hurricane4 de 272cv e 40kgfm de torque com câmbio automático de nove marchas e tração 4x4. O preço é R$ 286.990.

Rampage Rebel Ignition tem proposta esportiva e estreia por R$ 286,9 mil

A RAM 2500 também apresentou a série limitada Rodeo na cor branca, com nova iluminação externa, retrovisores com extensor e logotipos especiais. A picape será apresentada na próxima semana na Festa do Peão de Barretos que ocorre no interior paulista de 15 a 25 de agosto.

Ram 2500 é série limitada que será mostrada na Festa do Peão de Barretos

A RAMPAGE Rebel Ignition terá 150 unidades em um primeiro lote de produtos que estão a caminho das concessionárias.