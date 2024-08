Ram superou 2,7 mil picapes vendidas em julho de 2024 Marca vendeu 17.469 unidades entre janeiro e julho deste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2024 - 18h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 18h00 ) ‌



A Ram divulgou os dados de vendas de julho e do acumulado deste ano. Segundo a fabricante norte-americana, foram vendidas 2.753 picapes no país em julho, alcançando uma participação de 1,2% no mercado. No acumulado do ano, a Ram comercializou 17.469 picapes, um crescimento de 226% em comparação ao mesmo período do ano passado, representando uma participação de 1,3% no mercado nacional.

RAM lança série especial Night Edition para a Rampage Ram/Divulgação

Desempenho por Modelo

Rampage

Unidades Vendidas em Julho: 2.136

Acumulado em 2024: Mais de 13 mil unidades

Concorrente Principal: Fiat Toro com 5.647 unidades vendidas em julho

Publicidade

Linha importada com o trio 1500, 2500 e 3500 receberam reajustes de R$ 5 mil Ram/Divulgação

Picapes Grandes

Ram 1500: 149 unidades em julho

Ram 3500: 138 unidades em julho

Publicidade

Ram Classic: 122 unidades em julho

Ram 2500: 210 unidades em julho (melhor desempenho entre as grandes picapes)

Publicidade

Concorrentes: Chevrolet Silverado (69 unidades) e Ford F-150 (18 unidades)

Esses dados são fornecidos pela Fenabrave, indicando a forte presença da Ram no mercado de picapes e o significativo crescimento nas vendas acumuladas deste ano.

