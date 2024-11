Rampage 2025 ganha novo motor diesel e versão Bighorn Picape já teve 25.000 unidades vendidas no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 10h00 ) twitter

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

A Ram, marca de picape do grupo Stellantis não tem do que reclamar do seu desempenho recente no mercado brasileiro. No último ano registrou 214% de crescimento. Boa parte desse resultado vem da Rampage que já teve 25.000 unidades vendidas e acaba de chegar à linha 2025 com novidades. Estreia um novo motor diesel 2.2 além da versão Bighorn de entrada e ainda novos itens de série nas demais versões.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

Motor 2.2 substitui 2.0

As versões diesel da Rampage trocam o motor 2.0 pelo 2.2 Multijet da mesma família do anterior. Antes com 170cv agora são 200cv e 45kgfm de torque que promete 10% menos consumo além de menos emissões. Com o novo motor há novo sistema de radiador, sistema de aspiração e exaustão e números bem mais interessantes de desempenho.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

Antes com máxima de 185km/h agora a Rampage diesel chega a 196km/h. Antes o 0-100km/h levava 10,9s e agora está 1s mais rápida. A retomada de 80 a 120km/h que levava 8,9s agora leva 8,0s.

‌



Ram/Divulgação Ram/Divulgação

De acordo com a engenharia da Stellantis o novo motor teve 1,3 milhão de km percorridos, 270 engenheiros dedicados e 490 mil horas de desenvolvimento. O câmbio segue de nove marchas fornecido pela ZF com 9 velocidades e a tração é 4x4.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

“A chegada do novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm mostra que a Rampage pode unir dois pontos muito importantes para os clientes: mais performance e menor consumo. Isso só foi possível graças ao uso intenso de tecnologias de ponta e a expertise da Ram no desenvolvimento de picapes cada vez mais fortes, capazes e robustas”, afirma Juliano Machado, Vice-Presidente da Ram para a América do Sul

‌



Novos conteúdos para todas as versões

‌



A Rampage Laramie 2025 ganha novidades tanto para os modelos diesel 2.2 quanto as equipadas com o já conhecido Hurricane 4 2.0 com 272cv.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

A Laramie ganha capota marítima de série, Som Harman Kardon com 360 watts com 9 alto falantes, Banco elétrico para o passageiro, Luzes ambientes de LED e Luz de cortesia com projeção do logo RAM no chão a partir do retrovisor.

Nova versão Bighorn

A grande novidade da Rampage é a estreia da linha Bighorn como versão de acesso. Com menos airbags, ACC e rodas simplificadas ela será o modelo mais barato do portfólio da Rampage mas ainda não teve o preço divulgado.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

A Rampage Bighorn tem grade com contorno cromado e preenchimento em preto brilhante, Pára-choque dianteiro na cor da carroceria, Farol de neblina de Led, Espelho cromado e as rodas são menores aro 17 desenho com aros ba cor cinza sem acabamento diamantado. Embora traga alguns itens de segurança ativa abre mão do controle de Cruzeiro adaptativo.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

Por dentro o acabamento segue de boa qualidade, os bancos tem revestimento de tecido mesclado com couro e a multimídia de 12,3 polegadas segue sem mudanças no sistema e traz mapa off Line atualizado via OTA (over the air com atualização remota) e painel digital 10,3 polegadas.

Ram/Divulgação Ram/Divulgação

Chave presencial, carregador sem fio, 6 airbags, Aplicativo Ram Connect com serviços conectados é oferecido com 1 ano grátis incluindo Wi-Fi 60GB. A pré venda da Bighorn começa nas próximas semanas quando o preço será divulgado.

Confira os preços

Rampage Rebel 2.2 Turbodiesel 200 cv 4x4 2025: R$ 259.990,00

Rampage Rebel 2.0 Turbo Gasolina 272 cv 4x4 2025: R$ 264.990,00

Rampage Laramie 2.2 Turbodiesel 200 cv 4x4 2025: R$ 272.990,00

Rampage Laramie 2.0 Turbo Gasolina 272 cv 4x4 2025: R$ 277.990,00

Rampage R/T 2.0 Turbo Gasolina 272 cv 4x4 2025: R$ 295.990,00

