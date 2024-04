Rampage acelera vendas da RAM que já cresceu 200% em 2024

Alto contraste

Rampage faz vendas da marca RAM crescerem no país Rampage faz vendas da marca RAM crescerem no país (Ram/Divulgação)

A RAM vem experimentando um momento de forte expansão no mercado nacional. A marca vendeu em março 2.586 unidades, um crescimento de 121% sobre março de 2023 e Market share de 1,5% no mercado.

Rampage é uma picape monobloco, mais leve e compacta, que teve boa aceitação no mercado nacional Rampage é uma picape monobloco, mais leve e compacta, que teve boa aceitação no mercado nacional (Ram/Divulgação)

O motivo? A picape Rampage que emplacou sozinha 2.133 unidades no mês passado.

Olhando para o trimestre o crescimento da RAM chegou a 206% e a Rampage teve 5.919 unidades entregues de janeiro a março.

Perto de uma picape média a Rampage é quase do mesmo tamanho com seus 5,02m de comprimento Perto de uma picape média a Rampage é quase do mesmo tamanho com seus 5,02m de comprimento (Marcos Camargo Jr. 19.11.2023)

Confira os preços e versões da Rampage 2024

Ram Rampage Rebel motor turbodiesel – R$ 261.990

Essa configuração vem equipada com central multimídia de 12,3 polegadas, painel de instrumentos de 10,3 polegadas, faróis e lanternas Full LED, sistema de monitoramento de pontos cegos, sistema de permanência na faixa de rodagem, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma com detecção de pedestre, freio de estacionamento com auto hold, rodas de 17 polegadas, entre outros.

Rampage Rebel gasolina 2024 Rampage Rebel gasolina 2024 (Marcos Camargo Jr)

Ram Rampage Rebel motor turbo a gasolina – R$ 251.990

Essa configuração conta com motor Hurricane 4 turbo à gasolina e os equipamentos da versão com propulsor a diesel, além de ter piloto automático adaptativo, entre outros.

Ram Rampage Laramie turbo diesel – R$ 262.990

A Ram Rampage Laramie com motor turbo diesel traz revestimento interno em couro Mountain Brown, rodas de 18 polegadas e acabamento cromado, além dos equipamentos da Rebel.

Ao longo do nosso teste o consumo de diesel ficou em 10,5 km/l na cidade e 14 km/l na estrada Ao longo do nosso teste o consumo de diesel ficou em 10,5 km/l na cidade e 14 km/l na estrada (Ram/Divulgação)

Ram Rampage Laramie turbo gasolina – R$ 272.990

Além dos equipamentos da versão à gasolina, tem motor Hurricane turbo à gasolina, Sport Mode e escapamento cromado.

Ram Rampage RT – R$ 289.990

Essa versão esportiva traz acabamento esportivo e conta com motor turbo à gasolina, rodas de 19 polegadas, R/T Mode, suspensão esportiva, revestimento em couro vermelho e com suede, rodas de 19 polegadas com Gloss Black, entre outros.