Rampage completa um ano de lançamento e 19 mil unidades vendidas Picape foi desenvolvida pela Stellantis no Brasil com apoio de técnicos de outros países

Alto contraste

A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/nova-queridinha-dos-consumidores-ram-rampage-deve-estrear-com-novo-motor-e-cambio-ainda-em-2024/

A Ram comemora um ano de lançamento da Rampage, picape compacta produzida em Goiana/PE que chegou a 19.000 unidades produzidas. Neste ano, a Stellantis reporta 10.000 unidades vendidas nos cinco primeiros meses de 2024.

RAM lança série especial Night Edition para a Rampage (Ram/Divulgação)

A Rampage nacional ajudou a turbinar os números da marca Ram no Brasil. Antes, a marca só atuava com produtos importados mas com a estreia da Rampage o crescimento chegou a 205% sobre o mesmo período do ano passado.

Teste: Rampage Laramie diesel oferece o que o brasileiro espera de uma picape Teste: Rampage Laramie diesel oferece o que o brasileiro espera de uma picape (Ram/Divulgação)

Apoiados por times internacionais, o projeto da Rampage foi realizado por mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil, superando 1,2 milhão de horas de desenvolvimento segundo a Stellantis.

Preços e versões Ram Rampage 2024

Rampage Rebel Diesel R$ 249.990

Publicidade

Rampage Rebel Gasolina R$ 259.990

Rampage Laramie Diesel R$ 260.990

Publicidade

Rampage Laramie Gasolina R$ 270.990

Rampage R/T R$ 287.990





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.