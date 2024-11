Range Rover estreia linha 2025 com híbridos mais eficientes Motor híbrido atualizado está disponível a partir do Range Rover Sport Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/10/2024 - 21h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 21h09 ) twitter

A partir de 2023 a Jaguar Land Rover (JLR) introduziu no país os primeiros modelos híbridos plugin. Desde então a marca vem renovando sua presença neste segmento de “luxo esportivo” como define a própria JLR em transição para modelos eletrificados. Dentro de um universo de carros sofisticados (e caros) a marca trouxe várias mudanças para a linha Ranger Rover 2025.

O R7-Autos Carros acompanhou o lançamento que trouxe em resumo motores híbridos mais eficientes nos modelos mais caros e mudanças pontuais para o Velar e Evoque.

Evoque 2025

Produzido no Brasil, o Evoque da atual geração já tem cinco anos mas segue como produto de entrada da marca por aqui. Com o mesmo design fluido dos modelos mais caros o Evoque 2025 está disponível na versão Dynamic HSE por R$ 486.050.

Bem equipado vem com teto de vidro panorâmico, rodas aro 20, câmera 3D Surround, Clear Sight Mirror View (retrovisor por câmera que também permite visão do capô), multimídia Pivi Pro com som meridian e tela curva além da tração integral 4x4 e controles All Terrain Progress Control e Terrain Response, itens já conhecidos anteriormente.

O motor é o mesmo Ingenium P250 flex 2.0 turbo flex associado ao sistema híbrido leve de 48V MHEV e transmissão automática ZF.

Range Rover Velar 2025

O modelo maior mantém o desenho fluido e tem potência de 404cv combinando motor a combustão de 300cv e elétrico complementar de 140cv alimentado por bateria de 19,2kwh com 39km de autonomia elétrica e possibilidade de carga rápida (DC) com recarregamento de 0 a 80% em 30 minutos. “Temos um sistema que já está incorporado com navegação preditiva onde o cliente insere o endereço, o carro prevê o trajeto e quanto de energia ele precisa ter alternando o tipo de energia que o carro precisa mantendo a eficiência até o final”, explica Henrique Rabello, Gerente da Range Rover & Jaguar Brand.

Entre os itens de série do Velar estão sistema de purificação de cabine “Plus” com filtragem para os elementos do ar, faróis em LED adaptativos com até 4 zonas de sombra e visão estendida, multimídia Pivi Pro com assinatura Meridian 3D Surround com 750 watts e 16 alto falantes + subwoofer, câmera 3D Surround

No modo híbrido Range Rover Velar faz até 21,2km/l na estrada e 19,2km/l na cidade. No modo híbrido a JLR promete redução de 69% nas emissões de CO2.

O Range Rover Velar está disponível nas versões Dynamic HSE com rodas aro 21, bancos elétricos dianteiros aquecidos ou com resfriamento e massagem além de 20 ajustes, faróis pixel LED, câmeras 3D Surround, som Meridian com 750w, ar condicionado de quatro zonas e teto solar deslizante. O preço é R$ 649.950.

Range Rover Sport 2025

É a versão mais potente que estreia novo motor P550 PHEV que soma 550cv e 81,5kgfm de torque no sistema híbrido plugin tendo 400cv só no propulsor a gasolina. É um ganho de 200cv em relação ao modelo anterior. O 0-100km/h é feito em 4,9s com velocidade máxima de 242km/h.

Para melhorar a dinâmica esportiva o carro ainda tem esterçamento nas quatro rodas (traseira em até 7,2°) e controle de Cruzeiro off road, diferencial ativo eletrônico com vetorização de torque e suspensão a ar dinâmica.

Traz tecnologias como design aprimorado em prol da aerodinâmica, teto solar deslizante (versão Autobiograph), head up display, ar condicionado de quarto zonas, sistema de purificação de ar, retrovisor com câmera de alta resolução, bancos em couro Windsor com 20 ajustes elétricos (com aquecimento, resfriamento e massagem), tela para os ocupantes do banco traseiro e som Meridian Signature de 1.430 watts em 29 falantes além do subwoofer com cancelamento ativo de ruídos.

São duas versões: Dynamic HSE com apelo mais específico, rodas aro 22, teto panorâmico fixo e faróis Pixel LED e som Meridian de 800w. A Autobiography tem som Meridian Signature de 1.430w com telas adicionais, teto retrátil e bancos com 22 ajustes elétricos. Os preços partem de R$ 1.145.750

Range Rover

O mais luxuoso da linha Range Rover é o SUV de grande porte que também incorpora o motor híbrido de P550 PHEV com 550cv que estreia também no Range Rover Sport. O SUV de luxo estreia na linha 2025 nas versões Autobiography e Dynamic SV e BeSpoke.

Na linha SV há “opções de personalização avançadas” com a possibilidade alterar materiais internos como pomo do câmbio em cerâmica na cor preta ou branco. Já o SV Bespoke permite uma personalização de mais itens como revestimento de portas e cores, bancos e costuras, tecidos e até soleira da porta. O Discovery tem som Meridian de 34 alto falantes e 1600 watts e se destaca pelo porte e itens inéditos de acabamento.

Garantia ampliada e manutenção programada

A Land Rover oferece 3 anos de garantia ou 100.000km rodados, bateria de tração dos modelos híbridos tem 6 anos de garantia com revisões a cada ano ou 13.000km. Também há um novo plano de manutenção de cinco anos com revisões de preço fixo vinculado ao veículo e não ao proprietário. “O cliente pode adquirir na compra do carro e pode incluir esse valor no momento da primeira revisão e em breve teremos o plano de garantia estendida”, diz Márcia Barbetti, diretora da Customer Care da JLR.

