Ranger cresce de 12% para 19% de participação nas vendas

Alto contraste

A+

A-

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

A Ford comemora o crescimento da picape Ranger em um ano de lançamento da nova geração. Em 2023 a Ford saiu de 12% para 19% de participação de mercado com a Ranger. “O cliente mais conservador que espera um tempo para tomar sua decisão de compra está chegando agora então devemos crescer ainda mais, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede da Ford Brasil.

Em um ano a Ranger cresceu 42% nas vendas em 2023 em relação ao ano anterior. “Nos cinco primeiros meses do ano de janeiro a maio foram mais 40% de volume das vendas sempre em uma crescente”, diz Resende. No ano passado 17 mil picapes foram entregues aos clientes no país.

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

“O maior mercado de picapes equipadas (as chamadas Hi-Series), que tem regiões como Brasília e Goiás, somos líderes”, completa Pedro Resende. Segundo a Ford 91% dos clientes baixam o sistema Ford PassConect que permite uma integração maior com o veículo e o sistema tem avaliação de 4,8 pontos de 5 possíveis. 30% dos clientes já agendam revisões no sistema do aplicativo.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo (Foto: Marcos Camargo Jr.)

A Ford justifica que além da nova geração mais moderna e dos aspectos do produto há uma série de novos serviços como o sistema Ford PassConnect que permite agendamento de revisões on-line, atualizações remotas (OTA), serviço leva e traz, monitoramento inteligente da vida do óleo além do sistema Ford Expert, Concierge e acompanhamento preventivo inteligente.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.