Raro Bugatti 1934 recebe prêmio mais importante de clássicos do mundo
20/08/2024 - 02h00



Raro Bugatti 1934 recebe prêmio mais importante de clássicos do mundo

O segmento dos clássicos tem várias vertentes como carros que são restaurados do zero, modelos que são usados e preservados sem intervenções e também veículos devidamente preservados. Este ano o prestigioso prêmio Best of Show do Pebble Beach Concours d’Elegance nos Estados Unidos premium um raro Bugatti Type 59 Sports de 1934, inscrito na categoria Preservação, como o vencedor geral.

Raro Bugatti 1934 recebe prêmio mais importante de clássicos do mundo Bugatti/Reprodução

Como o nome sugere, a categoria Preservação é aberta a carros são bem preservados e não restaurados onde muitos parâmetros de reforma podem sempre descaracterizar o veículo. Os carros inscritos nela exibem lascas, arranhões e amassados como parte de sua história, e não como defeitos, e seus proprietários aderem à ideia de que um veículo só é original uma vez.

Raro Bugatti 1934 recebe prêmio mais importante de clássicos do mundo Bugatti/Reprodução

Esse Bugatti Type 59 Sports tem muitas credenciais para isso. Foi pilotado por René Dreyfus, Robert Benoist e Jean-Pierre Wimille, entre outros. Depôs da década de 1930 esse mesmo Bugatti foi convertido em um carro de rua, removendo o supercharger e adicionando peças como uma nova transmissão manual de quatro marchas totalmente sincronizada, faróis e para-brisa como se exigia a legislação na época.

Raro Bugatti 1934 recebe prêmio mais importante de clássicos do mundo Bugatti/Reprodução

O próprio Ettore Bugatti mandou repintar o Type 39 Sports que originalmente era azul para preto, que era a cor favorita do rei da Bélgica que contou esse carro anos depois. O que aconteceu com o carro durante a posse do rei permanece vago, mas sabemos que ele foi transferido para a Bélgica em 1959 com o monarca e sua família.

‌



Raro Bugatti 1934 recebe prêmio mais importante de clássicos do mundo Bugatti/Reprodução

Ele o vendeu em 1967, e o carro passou por vários proprietários desde então — felizmente, todos se esforçaram ao máximo para preservar a originalidade do veículo. O carro foi inscrito no Pebble Beach Concours d’Elegance por seu atual proprietário, Fritz Burkard, de Zug, na Suíça, tornando-se a primeira vez que um proprietário europeu vence o prêmio Best of Show em um evento nos Estados Unidos.

Raro Bugatti 1934 recebe prêmio mais importante de clássicos do mundo Bugatti/Reprodução

O motor desse carro é um oito cilindros em linha com supercharger, um precursor da turbina, que fez sua potência se elevar para 250cv a 5.000rpm. Era uma máquina de voar baixo que mesmo após a troca da transmissão ao longo do tempo manteve sua característica original.