Real 30 anos: quanto custavam os carros nacionais em 1994?

A plano real foi um marco para a economia brasileira e no setor automotivo a troca da moeda trouxe muitas mudanças. Com a redução da inflação e maior previsibilidade o setor se desenvolveu muito na segunda metade dos anos 1990. Mas quanto custavam os carros mais vendidos do mercado em julho de 1994 nas concessionárias?

Primeiro vale a pena contextualizar: a inflação superava os 2.500% naquele começo dos anos 1990 e não havia planos de compra de carros de longo prazo. Motivo: ao encomendar um carro novo ele valia mais quando chegava às mãos do seu dono e isso encarecia e muito os automóveis.

Os mais vendidos da época

O Volkswagen Gol estava mudando justamente na metade de 1994 após o plano real. Pouco tempo depois do plano real foi apresentada a segunda geração do compacto que ainda iria conviver com a primeira por um tempo. O Gol mais em conta era o modelo 100 que custava R$ 7.200 em 1994. Parece barato?

Considerando a atualização monetária seria algo em torno de R$ 60 mil hoje. E eram carros simples sem direção assistida ou ar condicionado por exemplo. Os vidros eram de manivela e não havia sequer rádio.

O Fiat Uno também era um dos modelos mais vendidos e passou a virada para o plano real quase sem novidades. Um Fiat Uno básico tinha duas opções: Electronic por R$ 7.253 e ELX, de R$ 7.938. Esses valores correspondem hoje a algo em torno de R$ 60 mil para o Electronic e R$ 66 mil para o ELX.

O Chevrolet Chevette estava se despedindo nessa época para a chegada do Corsa, projeto derivado da Opel muito mais moderno foi bem aceito logo de imediato. Custava a partir de R$ 7,5 mil, pouco mais de R$ 61 mil na época o que fez do Corsa um sucesso instantâneo.

Notícias da época dão conta de que o Corsa era o campeão do ágio na época. Em geral se pagava até R$ 3.500 a mais por um modelo novo na concessionária, o que fazia a conta subir bem mais. O Ford Escort era outro carro bem aceito e a versão mais barata era o Hobby que usava o visual antigo e motor 1 litro por R$ 7.386 em 1993. O preço corresponde a pouco mais de R$ 62 mil.

Os carros de hoje são caros? Então veja essa: o Chevrolet Omega era sinal de prosperidade e um dos carros mais caros do nosso mercado. O Ômega GL a álcool de entrada custava R$ 26.712 em junho de 1994, o que equivale a R$ 217 mil.

Volkswagen Golf GTI Divulgação/VW

Um carro de sucesso na época era o Fiat Tipo, modelo médio que vinha da Itália por preços a partir de R$ 17 mil, cerca de R$ 139 mil em valores atualizados. Um Golf GTI importado custava R$ 27,9 mil o que equivale a R$ 227 mil em valores atualizados.

