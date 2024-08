Recuo dos elétricos: Volvo irá mostrar EX90 e novo XC90 híbrido juntos SUVs irão conviver no mercado mostrando que os planos mudaram para a marca sueca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2024 - 06h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 06h00 ) ‌



As vendas de carros elétricos em queda (EVs) tem forçado muitas montadoras a reconsiderar a descontinuação de suas linhas de veículos a combustão. Um exemplo é a sueca Volvo, do grupo Geely que começou a divulgar detalhes de um “novo XC90″, uma alternativa híbrida ao totalmente elétrico EX90, do mesmo porte e cuja produção ja foi adiada mais de uma vez.

SUVs híbrido e elétrico irão conviver lado a lado (Volvo divulgação)

De acordo com as informações preliminares os dois SUvs serão mostrados juntos, uma estratégia bem diferente do discurso oficial da marca há algum tempo onde “todos os carros seriam elétricos até 2030″.

SUVs híbrido e elétrico irão conviver lado a lado (Volvo divulgação)

A montadora sueca revelou que um XC90 “substancialmente renovado” estreará no “Dia 90/90″ em 4 de setembro. Isso sugere um facelift extenso em vez de um redesenho completo. Essa mudança deve ser aplicada a outros modelos com motor a combustão mais antigos porém visualmente semelhante às versões elétricas.

Breve histórico

A segunda geração do Volvo XC90 foi lançada em 2014 e recebeu uma atualização leve em 2019. Desde então, com a promessa de eletrificação total o SUV ficou esperando a estreia do EX90. A versão de 2025 deve apresentar um exterior completamente interior atualizados, incorporando elementos de design de seu irmão elétrico EX90.

SUVs híbrido e elétrico irão conviver lado a lado (Volvo divulgação)

O teaser oficial revela o capô do novo XC90, que parece mais esculpido que o do EX90. Os faróis, embora ligeiramente diferentes, ainda apresentam as assinaturas gráficas em LED de “martelo de Thor” que seguirá no estilo do carro.

SUVs híbrido e elétrico irão conviver lado a lado (Volvo divulgação)

O EX90 elétrico foi revelado em novembro de 2022, mas a produção só começou em junho de 2024, após atrasos causados por falhas de software.

Por hora a Volvo apenas diz que “pode haver uma ou duas surpresas...”, mas as imagens deixam claro: EX90 e XC90 irão conviver juntos. A conferir dia 04 de setembro quando a marca já convocou jornalistas especializados para o lançamento dos veículos em Los Angeles, Estados Unidos.