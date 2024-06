Alto contraste

Rede Graal terá 37 carregadores para carros elétricos ainda este ano: veja onde ficam os pontos

A rede Graal havia anunciado no fim de 2023 um investimento de R$ 15 milhões para a instalação de carregadores rápidos para carros elétricos. Até o final deste ano a rede irá implementar 37 pontos em 51 unidades da rede nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo a empresa o primeiro ponto será no Graal Turmalina, que fica na Rodovia Anhanguera, km 158, na região de Cordeirópolis (SP). Os próximos pontos, previstos para até o fim do mês, ficam nos corredores das rodovias Anhanguera (Graal 67, na região de Jundiaí), Castelo Branco (Graal Barueri) e Presidente Dutra (Graal Alemão).

Em cada unidade haverá estrutura para carregamento de até três veículos simultaneamente. No modelo ultrarrápido de 120 KW - DC, com dois conectores CCS2. No modelo semirrápido, de 22 KW - AC, com um conector TYPE 2. Os equipamentos são fruto de uma parceria com as empresas WEG, ABB e BYD e substitui o modelo anterior que era gratuito e instalado em parceria com a CPFL.

“O crescimento da indústria dos veículos elétricos exige investimento em infraestrutura para recarga, que depende não apenas dos equipamentos, mas também de uma robusta infra de rede elétrica. Estamos felizes em dar mais um importante passo em direção a aumentar o número de eletropostos em rodovias brasileiras e contribuir para a transição energética do País”, destaca Nivaldo Ary Nogueira Jr, Gerente de Expansão da Rede Graal.





