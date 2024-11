Renault 4 é revelado na Europa em busca de novos tempos Compacto tem proposta polivalente como seu antecessor dos anos 1960 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/10/2024 - 14h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h22 ) twitter

Depois de um período conturbado, o grupo Renault voltou a crescer na Europa. Em 2023, as marcas cresceram 9,3%, e no primeiro quadrimestre desse ano o avanço chegou a 2,6%. Por aqui, a situação da marca não é muito boa nos últimos anos, mas os ventos que sopram do Velho Continente indicam uma recuperação à vista. Em Paris a Renault mostrou a versão definitiva do novo modelo 4, um dos clássicos da marca francesa. O primeiro Renault 4 surgiu em 1961 e sua produção durou até o começo dos anos 1990 em Portugal.

No entanto, a proposta aqui é bem diferente. O Renault 4 surgiu a partir do 4ever Trophy (vimos esse carro pessoalmente no Salão há dois anos), como um SUV compacto e modular como a versão original.

O Renault 4 atual tem 4,14m de comprimento, 1,8m de largura e 1,57m de altura, entre-eixos de 2,62m com distância do solo de 18,2cm, calçado com rodas aro 18 e inovações como suspensão Multilink na traseira e porta -malas com impressionantes 420 litros.

Na Europa, o Renault 4 será vendido com 122cv e 22,9kgfm, e também 150cv e 25kgfm com baterias de 40 ou 52kwh, tendo 300km ou 400km de autonomia. O sistema de carga máxima é de 100kw, o que permite uma recarga mais rápida e o carro usa sistema bidirecional de carga podendo “devolver” energia para a rede.

Os preços ainda não foram revelados na Europa e por enquanto só veremos o Renault 4 elétrico por foto sem muitas chances de estreia por aqui. Com estas e outras novidades a Renault quer voltar a crescer com força na Europa. Por aqui a marca vem apostando em novos carros como o Kardian e num futuro SUV que deve ser lançado no ano que vem.

