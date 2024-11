Renault anuncia novos carros elétricos para o Brasil Twingo exibido em Paris chega em 2026 e deve custar menos de 20 mil euros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/10/2024 - 09h20 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h42 ) twitter

Renault/Divulgação

Os executivos da Renault anunciaram durante o Salão de Paris, que ocorre na capital francesa nesta semana, que a marca irá oferecer novos modelos elétricos para os consumidores brasileiros.

Renault/Divulgação

Em uma virada de chave, a marca que vem crescendo na Europa após alguns anos de crise apresentou o Renault 4 elétrico, que chega no próximo ano, e acaba de anunciar o Twingo E-Tech Electric, que estreia em 2026.

Renault/Divulgação

No salão de Paris, a marca apresentou o Twingo E-Tech Electric ainda como um protótipo. Mantendo as linhas originais do carro com estilo de monovolume, o Twingo é uma releitura do modelo original que foi lançado em 1992 e quebrou paradigmas na Renault.

Renault/Divulgação

Mesmo ainda sem informações sobre motor e autonomia, todos os novos modelos elétricos compactos da Renault são baseados na plataforma compacta Ampr Small.

Renault/Divulgação

Visualmente, o Twingo traz no seu perfil de mono volume os faróis arredondados assim como as lanternas, o teto de vidro e a traseira de linhas retas, mas com uma silhueta curvilínea em toda a sua extensão.

Renault/Divulgação

O conceito do Twingo segue a filosofia “voiture à vivre” (carros para viver) e tem a proposta de ser um elétrico citadino e acessível com preço estimado abaixo dos 20 mil euros.

Renault/Divulgação

Em uma verdadeira guerra com as montadoras chinesas, que vêm ganhando espaço consistente no mercado europeu, a Renault traçou uma estratégia para introduzir carros mais compactos e urbanos como o próprio perfil europeu, mas de custo reduzido.

Além do Renault 4 recém mostrado e do Renault 5 o Twingo indica um novo caminho rumo à eletrificação com produtos mais baratos que o consumidor possa comprar.

