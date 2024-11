Renault já testa novo Kwid elétrico no Brasil; veja flagra Compacto terá desenho parecido com Dacia Spring mas deve manter motor e autonomia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 19h00 ) twitter

A Renault já começou a testar o Kwid E-Tech 2025 no Brasil com novo visual, que é parecido com o Dacia Spring, vendido na Europa. Rival do BYD Dolphin Mini, o compacto tem motor de 65 cv e autonomia de até 220 km. Em um contexto de maior concorrência no segmento dos elétricos, a Renault deve mudar o Kwid seguindo a linha da versão internacional.

O flagrante feito por @felps.pellegrini e divulgado pela página no Instagram @autossegredos mostram que o modelo terá faróis diurnos afilados e os convencionais arredondados. Já a traseira tem lanternas no formato de “C” com uma identidade visual arrojada, bem como uma faixa preta entre as lanternas.

O Kwid E-Tech 2025 deve medir 3,70 metros de comprimento e 2,42 metros de entre-eixos, como é na Europa. O modelo também pode ter rodas de 15 e 16 polegadas a depender da versão.

Apesar de não ter imagens do interior, é esperado que o hatch receba um um amplo painel de instrumentos digital e uma tela do tipo flutuante de 10 polegadas para multimídia. Além disso, há um porta-malas frontal de 35 litros na dianteira e um porta-malas traseiro de 308 litros.

O novo Kwid E-Tech deve manter o motor de 65 cv da versão atual. A bateria deve ser de 26,8 kWh, o que permite rodar até 220 km no ciclo de teste europeu. A Renault não informou quando irá lançar o novo modelo no Brasil e também não confirmou os testes com a novidade.

